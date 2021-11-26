Гетманщина

Ге`тманщина (офиц. Войско Запорожское, Малороссия) — историографическое название части земель казаков в XVII—XVIII вв. на территории современной Украины, России (Стародубье), Белоруссии (Лоев) и Приднестровья, на которые в разные исторические периоды распространялась власть гетмана Войска Запорожского. Г. возникла в результате восстания в Речи Посполитой под руководством Б. Хмельницкого и заключения Зборовского (1649) и Белоцерковского (1651) договоров. Решением Переяславской рады (1654) Г. перешла в подданство России. По Андрусовскому договору (1667) Левобережье (на левом берегу Днепра) Г. осталось под протекторатом России, Правобережье — в составе Речи Посполитой. Согласно Вечному миру (1686), Правобережье Г. ликвидировано, термин «Г.» стал применяться исключительно к Левобережью, Киеву и его окрестностям. С 1662—1663 Г. подконтрольна Малороссийскому приказу, затем — Малороссийской коллегии . В 1764 звание гетмана отменено, все элементы государственной структуры гетманства присвоила себе Вторая Малороссийская коллегия во главе с П. А. Румянцевым, административные единицы Г. существовали до 1782. Во главе Г. стоял пожизненно избираемый гетман , который созывал Генеральную раду, возглавляя администрацию, суд, войско; управлял финансами. Высший представительный орган Г. — Генеральная рада, совещательный орган при гетмане — Рада генеральной старшины. Г. разделялась на полки и сотни. Власть в Г. носила смешанный военно-гражданский характер. Во главе полка — полковник , назначавшийся гетманом, во главе сотни — сотник, избиравшийся казаками или назначавшийся полковником. Низшее звено было представлено казачьим и городским самоуправлением. Казаков возглавляли избранные атаманы. Во главе городов, сохранивших магдебургское право , стоял избранный пожизненно войт и выборные магистраты. В ратушных городах власть принадлежала избранным казачьим старшинам. Привилегированными социальными группами являлись казаки (несли за свой счет военную службу, освобождались от налогов, владели землями, преимущественно казачья старшина) и православное духовенство (освобождено от налогов, трудовых повинностей, военной службы, имело автономное управление и судопроизводство). Основное населения составляли селяне (выполняли трудовые повинности на землевладельцев); мещане (около 6 % населения; занимались ремеслом и торговлей). После упразднения Г. (1764—1782) казаки влились в имперскую систему государственной службы (властная старшина — в военную и гражданскую, низшая старшина — преимущественно в гражданскую). Согласно Табели о рангах, казаки, не имевшие дворянского достоинства, получили возможность его приобрести. Лит.: Белашов В. И. История гетманской Украины в архивных документах // История. Историки. Источники. Электронный научный журнал . 2015. № 3. С. 18—23; Дегтярев С. И. Инкорпорация украинского чиновничества в бюрократическую систему Российской империи в период правления Екатерины II // Былые годы. 2013. № 27 (1). С. 16—25; Ерохин И. Ю. Гетманщина: особое казачье государство // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. № 4. С. 119—123; История Украины: научно-популярные очерки / Под ред. В. А. Смолия. Киiв, 2008.