ЕКАТЕРИНОСЛAВСКОЕ КАЗAЧЬЕ ВОЙСКО

Екатеринославское казачье войско (Екатеринославский казачий корпус, Новодонские казаки) — казачье формирование Российской империи.

Казачье формирование Российской империи на территории Екатеринославского, а также частично Вознесенского и Харьковского наместничеств, существовавшее в 1787—1796. Сформировано князем Г.А. Потемкиным по образцу Донского казачьего войска из Бугских и Чугуевских казачьих полков, однодворцев (бывших солдат Украинского ландмилиционного корпуса), а также из старообрядцев, мещан и ремесленников Екатеринославского, Вознесенского и Харьковского наместничеств. На 1788 численность населения Е. к. в. составляла более 50 тыс. человек, из них боевой состав достигал 10 тыс. человек (выставляло до 10 полков), командный состав комплектовался из старшин войска Донского. Е. к. в. отличилось в русско-турецкую войну 1787—1791 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв. ), при взятии Аккермана, Кили, штурме Измаила. После расформирования казаки (помимо Чугуевских и Бугских полков) были приписаны к мещанам и государственным крестьянам, им предоставлена 2-годичная льгота от платежа казенных податей. В 1802 часть населения, составлявшего Е. к. в., переведена на Кавказскую линию, где впоследствии послужила основой при организации Кавказского полка Кубанского казачьего войска . Кубанского казачьего войска

Лит.: Главное управление казачьих войск // Столетие Военного министерства 1802—1902. Т. 11. СПб., 1902; Казин В. Х. Казачьи Войска. СПб., 1912; Могилевцев Н. П. Краткие исторические сведения о Кавказском конном полке Кубанского казачьего Войска // Кубанский сборник. Т. 3. Екатеринодар, 1894.