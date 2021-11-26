ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Административно-территориальная единица на юге Российской империи и СССР.
Образована 30.3(10.4).1783 как Екатеринославское наместничество из упразднённых Азовской губернии и Новороссийской губернии. Центр – г. Кременчуг, с 1789 г. Екатеринослав (ныне Днепропетровск). Первоначально наместничество включало уезды: Александровский, Ольвиопольский, Елисаветградский (в 1795 отошли к Вознесенской губернии), Алексопольский, Бахмутский, Донецкий, Екатеринославский, Константиноградский, Кременчугский, Мариупольский, Новомосковский, Павлоградский, Полтавский, Славянский, Херсонский. Мужское население 24,3 тыс. (1795). В 1789 в состав наместничества вошли Градижский у. Киевского наместничества, в 1792 – земли между реками Юж. Буг и Днестр, отошедшие к России по Ясскому миру 1791/92. Территория Екатеринославского наместничества заселялась крестьянами из центр. районов Европ. России, немцами-колонистами; в 1779 сюда переселена часть греков из Крыма, грузин с Кавказа и др. 12(23). 12.1796, в ходе адм.-терр. реформ имп. Павла I, наместничество ликвидировано, его территория отошла к вновь созданной Новороссийской губернии. После её ликвидации [8(20).10.1802] снова образована Е. г. Делилась на уезды: Бахмутский, Екатеринославский, Мариупольский, Новомосковский, Павлоградский, Ростовский (с Нахичеванским арм. округом), в её состав входило также Таганрогское градоначальство (в 1887 Ростовский у. и Таганрогское градоначальство отошли к Донского войска области). Позднее в составе Е. г. образованы Александровский, Верхнеднепровский и Славяносербский (позднее – Луганский) уезды. В 1897 пл. Е. г. 63,4 тыс. км2, нас. 2,11 млн. чел. (украинцы, русские, немцы, греки, армяне, сербы, болгары, молдаване, евреи), насчитывалось 10 городов, 15 местечек и др.
С. х-во в губернии носило товарный характер (посевы пшеницы, ржи, овса, ячменя и др.). Посевные пл. ок. 3 млн. га (1900), 3,8 млн. га (1910). В юж. уездах было развито виноградарство, в Бахмутском, Мариупольском, Славяносербском уездах – огородничество и бахчеводство.
Кустарными промыслами было занято 3,7% крестьянских хозяйств; наиболее распространённые промыслы – кузнечный, сапожный, портняжный, столярный, ткацкий, бондарный. Во 2-й пол. 19 в. в Е. г. развивались угледобывающая и металлургич. пром-сть. Св. 85% угля Донецкого угольного бассейна добывалось в пределах Е. г.; в 1911 насчитывалось 135 шахт (79,2 тыс. рабочих); всего в добывающей пром-сти было занято 88,5 тыс. чел. В 1909 в Е. г. имелось 11,2 тыс. предприятий (св. 170,7 тыс. рабочих), в т. ч. металлургич., металлообрабатывающие, машиностроит., стекольные, а также солеваренные, по переработке с.-х. продукции (мукомольные, салотопенные, мыловаренные, табачные и др.). Среди крупнейших – Александровский Южно-Рос. завод (1886) акционерного об-ва Брянского рельсопрокатного, железоделательного и механич. завода, Екатеринославский сталелитейный, листо- и трубопрокатный завод (1889) Рус. об-ва трубопрокатных заводов, Днепровский (Каменской) металлургич. завод (1887) Южно-Рус. Днепровского металлургич. об-ва, Юзовский чугуноплавильный и железоделательный завод (1872) Новороссийского об-ва каменноугольного, железного, стального и рельсового произ-ва, Сартанский чугуноплавильный и железоделательный завод (1897) акционерного об-ва «Русский Провиданс» в Мариуполе, 12 заводов по производству с.-х. машин, Екатеринославские ж.-д. мастерские и др. В нач. 20 в. Е. г. первенствовала по концентрации промышленности на Юге России. В 1884 по территории Е. г. прошла Екатерининская ж. д., которая соединила Донбасс с Криворожьем и черноморскими портами. Для зап. уездов Е. г. значит. роль в торговых связях играл Днепр.
Из Е. г. вывозили хлеб, уголь, руду, металл и металлоизделия, с.-х. орудия и машины, соль; среди крупнейших пунктов отправки хлеба – станции Лозовая и Синельниково Екатерининской ж. д. и пристани в г. Александровск и местечке Никополь.
Во время Революции 1905–07, в окт. 1905, пром. предприятия Екатеринослава, Каменского, Павлограда, Никополя, Кривого Рога, заводы и шахты Донбасса, Екатерининская ж. д. были охвачены стачечным движением (по его размаху Е. г. занимала 1-е место на Юге России), в дек. 1905 произошли вооруж. восстания в Горловке и Александровске. В 1-ю мировую войну в Е. г. размещались Екатеринославский и Павлоградский гарнизоны, запасные части.
В ходе Гражд. войны 1917–22 власть в Е. г. неоднократно переходила из рук в руки. В дек. 1917 – янв. 1918 в ряде крупных городов Е. г. была установлена сов. власть. В апр. 1918 в соответствии с Брест-Литовским соглашением между странами Четверного союза и Центральной радой территорию Е. г. оккупировали австро-герм. войска (введение войск подтверждено Брестским миром 1918), которые были эвакуированы в связи с Ноябрьской революцией 1918 в Германии и началом распада Австро-Венгрии; власть на территории Е. г. перешла к Украинской директории. Зимой – весной 1919 Е. г. занята частями РККА в ходе наступления Украинского фронта 1919. В мае – июне 1919 почти вся Е. г., кроме зап. части, занята Вооружёнными силами Юга России (оставшаяся часть занята к октябрю). В ходе наступления Южного и Юго-Восточного фронтов 1919–20 территория Е. г. вновь перешла под контроль РККА. В сент. – нояб. 1920 юж. и центр. части губернии были заняты «Русской армией», затем – вновь частями РККА. В 1918–21 территория Е. г. была также охвачена Махновским движением.
26.4.1920 Бахмутский, Мариупольский и Луганский (быв. Славяносербский) уезды переданы Донецкой губ.; в 1921 Александровский у. передан в Запорожскую губ., образован Никопольский у.; в 1922 к Е. г. присоединены Запорожская губ. и Александрийский у. Кременчугской губ. 3.6.1925 Е. г. ликвидирована, на её территории создано 7 округов, а в 1932 на части территории – Днепропетровская обл. УССР.
Иллюстрации:
Архив БРЭ;
Архив БРЭ.