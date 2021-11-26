ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Административно-территориальная единица на юге Российской империи и СССР .

Об­ра­зо­ва­на 30.3(10.4).1783 как Ека­те­ри­но­слав­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во из уп­разд­нён­ных Азов­ской гу­бер­нии и Но­во­рос­сий­ской гу­бер­нии. Центр – г. Кре­мен­чуг, с 1789 г. Ека­те­ри­но­слав (ны­не Днеп­ро­пет­ровск). Пер­во­на­чаль­но на­ме­ст­ни­че­ст­во вклю­ча­ло уез­ды: Алек­сан­д­ров­ский, Оль­вио­поль­ский, Ели­са­вет­град­ский (в 1795 ото­шли к Воз­не­сен­ской гу­бер­нии), Алек­со­поль­ский, Бах­мут­ский, До­нец­кий, Ека­те­ри­но­слав­ский, Кон­стан­ти­но­град­ский, Кре­мен­чуг­ский, Ма­риу­поль­ский, Но­во­мо­с­ков­ский, Пав­ло­град­ский, Пол­тав­ский, Сла­вян­ский, Хер­сон­ский. Муж­ское на­се­ле­ние 24,3 тыс. (1795). В 1789 в со­став на­ме­ст­ни­че­ст­ва во­шли Гра­диж­ский у. Ки­ев­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва, в 1792 – зем­ли ме­ж­ду ре­ка­ми Юж. Буг и Днестр, ото­шед­шие к Рос­сии по Яс­ско­му ми­ру 1791/92. Тер­ри­то­рия Ека­те­ри­но­слав­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва за­се­ля­лась кре­сть­я­на­ми из центр. рай­онов Ев­роп. Рос­сии, нем­ца­ми-ко­ло­ни­ста­ми; в 1779 сю­да пе­ре­се­ле­на часть гре­ков из Кры­ма, гру­зин с Кав­ка­за и др. 12(23). 12.1796, в хо­де адм.-­терр. ре­форм имп. Пав­ла I, на­ме­ст­ни­че­ст­во ли­к­ви­ди­ро­ва­но, его тер­ри­то­рия ото­шла к вновь соз­дан­ной Но­во­рос­сий­ской гу­бер­нии. По­сле её ли­к­ви­да­ции [8(20).10.1802] сно­ва об­ра­зо­ва­на Е. г. Де­ли­лась на уез­ды: Бах­мут­ский, Ека­те­ри­но­слав­ский, Ма­риу­поль­ский, Но­во­мо­с­ков­ский, Пав­ло­град­ский, Рос­тов­ский (с На­хи­че­ван­ским арм. ок­ру­гом), в её со­став вхо­ди­ло так­же Та­ган­рог­ское гра­до­на­чаль­ст­во (в 1887 Рос­тов­ский у. и Та­ган­рог­ское гра­до­на­чаль­ст­во ото­шли к Дон­ско­го вой­ска об­ласти). Позд­нее в со­ста­ве Е. г. об­ра­зо­ва­ны Алек­сан­д­ров­ский, Верх­не­днеп­ров­ский и Сла­вя­но­серб­ский (позд­нее – Лу­ган­ский) уез­ды. В 1897 пл. Е. г. 63,4 тыс. км2, нас. 2,11 млн. чел. (ук­ра­ин­цы, рус­ские, нем­цы, гре­ки, ар­мя­не, сер­бы, бол­га­ры, мол­да­ва­не, ев­реи), на­счи­ты­ва­лось 10 го­ро­дов, 15 мес­те­чек и др.

С. х-во в гу­бер­нии но­си­ло то­вар­ный ха­рак­тер (по­се­вы пше­ни­цы, ржи, ов­са, яч­ме­ня и др.). По­сев­ные пл. ок. 3 млн. га (1900), 3,8 млн. га (1910). В юж. уез­дах бы­ло раз­ви­то ви­но­гра­дар­ст­во, в Бах­мут­ском, Ма­риу­поль­ском, Сла­вя­но­серб­ском уез­дах – ого­род­ни­че­ст­во и бах­че­вод­ст­во.

Кус­тар­ны­ми про­мыс­ла­ми бы­ло за­ня­то 3,7% кре­сть­ян­ских хо­зяйств; наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ные про­мыс­лы – куз­неч­ный, са­пож­ный, порт­няж­ный, сто­ляр­ный, ткац­кий, бон­дар­ный. Во 2-й пол. 19 в. в Е. г. раз­ви­ва­лись уг­ле­до­бы­ваю­щая и ме­тал­лур­гич. пром-сть. Св. 85% уг­ля До­нец­ко­го уголь­но­го бас­сей­на до­бы­ва­лось в пре­де­лах Е. г.; в 1911 на­счи­ты­ва­лось 135 шахт (79,2 тыс. ра­бо­чих); все­го в до­бы­ваю­щей пром-сти бы­ло за­ня­то 88,5 тыс. чел. В 1909 в Е. г. име­лось 11,2 тыс. пред­при­ятий (св. 170,7 тыс. ра­бо­чих), в т. ч. ме­тал­лур­гич., ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щие, ма­ши­но­стро­ит., сте­коль­ные, а так­же со­ле­ва­рен­ные, по пе­ре­ра­бот­ке с.-х. про­дук­ции (му­ко­моль­ные, са­ло­то­пен­ные, мы­ло­ва­рен­ные, та­бач­ные и др.). Сре­ди круп­ней­ших – Алек­сан­д­ров­ский Юж­но-Рос. за­вод (1886) ак­цио­нер­но­го об-ва Брян­ско­го рель­со­про­кат­но­го, же­ле­зо­де­ла­тель­но­го и ме­ха­нич. за­во­да, Ека­те­ри­но­слав­ский ста­ле­ли­тей­ный, лис­то- и тру­бо­про­кат­ный за­вод (1889) Рус. об-ва тру­бо­про­кат­ных за­во­дов, Днеп­ров­ский (Ка­мен­ской) ме­тал­лур­гич. за­вод (1887) Юж­но-Рус. Днеп­ров­ско­го ме­тал­лур­гич. об-ва, Юзов­ский чу­гу­но­пла­виль­ный и же­ле­зо­де­ла­тель­ный за­вод (1872) Но­во­рос­сий­ско­го об-ва ка­мен­но­уголь­но­го, же­лез­но­го, сталь­но­го и рель­со­во­го про­из-ва, Сар­тан­ский чу­гу­но­пла­виль­ный и же­ле­зо­де­ла­тель­ный за­вод (1897) ак­цио­нер­но­го об-ва «Рус­ский Про­ви­данс» в Ма­риу­по­ле, 12 за­во­дов по про­из­вод­ст­ву с.-х. ма­шин, Ека­те­ри­но­слав­ские ж.-д. мас­тер­ские и др. В нач. 20 в. Е. г. пер­вен­ст­во­ва­ла по кон­цент­ра­ции про­мыш­лен­но­сти на Юге Рос­сии. В 1884 по тер­ри­то­рии Е. г. про­шла Ека­те­ри­нин­ская ж. д., ко­то­рая со­еди­ни­ла Дон­басс с Кри­во­рожь­ем и чер­но­мор­ски­ми пор­та­ми. Для зап. уез­дов Е. г. зна­чит. роль в тор­го­вых свя­зях иг­рал Днепр.

Из Е. г. вы­во­зи­ли хлеб, уголь, ру­ду, ме­талл и ме­тал­ло­из­де­лия, с.-х. ору­дия и ма­ши­ны, соль; сре­ди круп­ней­ших пунк­тов от­прав­ки хле­ба – стан­ции Ло­зо­вая и Си­нель­ни­ко­во Ека­те­ри­нин­ской ж. д. и при­ста­ни в г. Алек­сан­д­ровск и мес­теч­ке Ни­ко­поль.

Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1905–07 , в окт. 1905, пром. пред­при­ятия Ека­те­ри­но­сла­ва, Ка­мен­ско­го, Пав­ло­гра­да, Ни­ко­по­ля, Кри­во­го Ро­га, за­во­ды и шах­ты Дон­бас­са, Ека­те­ри­нин­ская ж. д. бы­ли ох­ва­че­ны ста­чеч­ным дви­же­ни­ем (по его раз­ма­ху Е. г. за­ни­ма­ла 1-е ме­сто на Юге Рос­сии), в дек. 1905 про­изош­ли воо­руж. вос­ста­ния в Гор­лов­ке и Алек­сан­д­ров­ске. В 1-ю ми­ро­вую вой­ну в Е. г. раз­ме­ща­лись Ека­те­ри­но­слав­ский и Пав­ло­град­ский гар­ни­зо­ны, за­пас­ные час­ти.

В хо­де Гражд. вой­ны 1917–22 власть в Е. г. не­од­но­крат­но пе­ре­хо­ди­ла из рук в ру­ки. В дек. 1917 – янв. 1918 в ря­де круп­ных го­ро­дов Е. г. бы­ла ус­та­нов­ле­на сов. власть. В апр. 1918 в со­от­вет­ст­вии с Брест-Ли­тов­ским со­гла­ше­ни­ем ме­ж­ду стра­на­ми Чет­вер­но­го сою­за и Цен­траль­ной ра­дой тер­ри­то­рию Е. г. ок­ку­пи­ро­ва­ли ав­ст­ро-герм. вой­ска (вве­де­ние войск под­твер­жде­но Бре­ст­ским ми­ром 1918), ко­то­рые бы­ли эва­куи­ро­ва­ны в свя­зи с Но­ябрь­ской ре­во­лю­ци­ей 1918 в Гер­ма­нии и на­ча­лом рас­па­да Ав­ст­ро-Венг­рии; власть на тер­ри­то­рии Е. г. пе­ре­шла к Ук­ра­ин­ской ди­рек­то­рии. Зи­мой – вес­ной 1919 Е. г. за­ня­та час­тя­ми РККА в хо­де на­сту­п­ле­ния Ук­ра­ин­ско­го фрон­та 1919. В мае – ию­не 1919 поч­ти вся Е. г., кро­ме зап. час­ти, за­ня­та Воо­ру­жён­ны­ми си­ла­ми Юга Рос­сии (ос­тав­шая­ся часть за­ня­та к ок­тяб­рю). В хо­де на­сту­п­ле­ния Юж­но­го и Юго-Вос­точ­но­го фрон­тов 1919–20 тер­ри­то­рия Е. г. вновь пе­ре­шла под кон­троль РККА. В сент. – но­яб. 1920 юж. и центр. час­ти гу­бер­нии бы­ли за­няты «Рус­ской ар­ми­ей», за­тем – вновь час­тя­ми РККА. В 1918–21 тер­ри­то­рия Е. г. бы­ла так­же ох­ва­че­на Мах­нов­ским дви­же­ни­ем .

26.4.1920 Бах­мут­ский, Ма­риу­поль­ский и Лу­ган­ский (быв. Сла­вя­но­серб­ский) уез­ды пе­ре­да­ны До­нец­кой губ.; в 1921 Алек­сан­д­ров­ский у. пе­ре­дан в За­по­рож­скую губ., об­ра­зо­ван Ни­ко­поль­ский у.; в 1922 к Е. г. при­сое­ди­не­ны За­по­рож­ская губ. и Алек­сан­д­рий­ский у. Кре­мен­чуг­ской губ. 3.6.1925 Е. г. ли­к­ви­ди­ро­ва­на, на её тер­ри­то­рии соз­да­но 7 ок­ру­гов, а в 1932 на час­ти тер­ри­то­рии – Днеп­ро­пет­ров­ская обл. УССР.

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Архив БРЭ.

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