День принятия Крыма в состав России 19 апреля 1783 года - день принятия Крыма в состав России На чтение: 3 минуты

Крым был принят в состав России с того самого дня, когда в 1783 году императрица Екатерина II подписала Манифест.

ЕСЛИ КРАТКО

19 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала высочайший Манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую Державу». В Манифесте Екатерины говорилось о «счастливом превращении из мятежа и неустройства в мир, тишину и порядок законный». Крымский референдум 2014 года продолжил события тех дней, подтвердив историческую принадлежность полуострова России. Непрерывность пребывания Крымского полуострова и города Севастополя в составе Российского государства отмечали и авторы закона, который установил новую памятную дату – 19 апреля – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

ЦИТАТЫ

Потемкин – Екатерине о Крыме:

«Вы сим приобретением безсмертную славу получите и такую, какой ни один государь в России еще не имел. Сия слава проложит дорогу еще к другой и большей славе: с Крымом достанется и господство в Черном море».

Манифест Екатерины:

«Возвещая жителям тех мест силою сего Нашего Императорского манифеста таковую бытия их перемену, обещаем свято и непоколебимо за Себя и Преемников Престола Нашего, содержать их наравне с природными Нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную веру».

Дословно (и «добуквенно») Манифест:

«Въ утушенiе вредныхъ волнованiй»

МАНИФЕСТ Великой Императрицы Екатерины II о присоединении Крымского полуострова, острова Тамани с всея Кубанской стороны к России, 1783 год, 8 апреля.

Божiею Милостiю МыЕкатерина Вторая Императрица и Самодержица Всероссiйская,и прочая, и прочая, и прочая.

В прошедшую с Портою Оттоманскою войну, когда силы и победы оружия Нашего давали Нам полное право оставить в пользу Нашу Крым в руках Наших бывший; Мы сим и другими пространными завоеванияи жертвовали тогда возобновлению добраго согласия и дружбы с Портою Оттоманскою, преобразив на тот конец народы Татарские в область вольную и независимую, чтоб удалить на всегда случаи и способы к разпрям и остуде произходившим часто между Россиею и Портою в прежнем Татар состоянии.

Не достигли Мы однако ж в пределах той части Империи Нашей тишины и безопасности, кои долженствовали быть плодами сего постановления. Татары, преклоняяся на чужия внушения, тотчас стали действовать вопреки собственному благу, от Нас им дарованному. Избранный ими в таковой перемене бытия их самовластный Хан был вытеснен из места и отчизны пришлецом, который готовился возвратить их под иго прежняго господства. Часть из них слепо к нему прилепилась, другая не была в силах противоборствовать. В таковых обстоятельствах принуждены Мы были для сохранения целости здания, Нами воздвигнутаго, одного из лучших Наших от войны приобретений, принять благонамеренных Татар в Наше покровительство, доставить им свободу избрать себе на место Сагиб-Гирея другого законнаго Хана и установить его правление: для сего нужно было привесть военныя силы Наши в движение, отрядить из них в самое суровое время знатный корпус в Крым, содержать его там долго, и, наконец, действовать противо мятежников силою оружия; от чего едва не возгорелася с Портою Оттоманскою новая война, как то у всех в свежей памяти. Благодарение Всевышнему, миновала тогда сия гроза признанием со стороны Порты законнаго и самовластнаго Хана в лице Шагин-Гирея. Произведение сего перелома обошлося Империи Нашей не дешево; но Мы по крайней мере чаяли, что оное наградится будущею от соседства безопасностию. Время да и короткое воспрекословило однако ж на деле сему предположению. Поднявшийся в прошлом году новый мятеж, коего истинныя начала от Нас не скрыты, принудил нас опять к полному вооружению и к новому отряду войск Наших в Крым и на Кубанскую сторону, кои там доныне остаются; ибо без них не могли бы существовать мир, тишина и устройство посреди Татар, когда деятельное многих лет испытание всячески уже доказывает, что как прежнее их подчинение Порте было поводом к остуде и разпрям между обеими державами, так и преобразование их в вольную область, при неспособности их ко вкушению плодов таковой свободы, служит ко всегдашним для Нас безпокойствам, убыткам и утруждению войск Наших.

Свету известно, что имев со стороны Нашей толь справедливыя причины не один раз вводить войски Наши в Татарскую область, доколе интересы государства Нашего могли согласовать с надеждою лучшаго, не присвояли Мы там себе начальства, ниже отмстили или наказали Татар действовавших неприятельски против воинства Нашего поборствовавшаго по благонамеренным в утушение вредных волнований.

Но ныне, когда с одной стороны приемлем в уважение употребленныя до сего времяни на Татар и для Татар знатныя издержки, простирающияся по верному изчислению за двенадцать миллионов рублей, не включая тут потерю людей, которая выше всякой денежной оценки; с другой же, когда известно Нам учинилося, что Порта Оттоманская начинает исправлять верьховную власть на землях Татарских, а именно: на острове Тамане, где чиновник ея, с войском прибывший, присланному к нему от Шагин-Гирея Хана с вопрощением о причине его прибытия публично голову отрубить велел и жителей тамошних объявил Турецкими подданными; то поступок сей уничтожает прежния Наши взаимныя обязательства о вольности и независимости Татарских народов; удостоверяет Нас вящше, что предположение Наше при заключении мира, сделав Татар независимыми, не довлеет к тому, чтоб чрез сие исторгнуть все поводы к разпрям за Татар произойти могущие, и поставляет Нас во все те права, кои победами Нашими в последнюю войну приобретены были и существовали в полной мере до заключения мира; и для того по долгу предлежащаго Нам попечения о благе и величии отечества, стараясь пользу и безопасность его утвердить, как равно полагая средством на всегда отдаляющим неприятныя причины, возмущающия вечный мир между Империями Всероссийскою и Оттоманскою заключенный, который Мы навсегда сохранить искренно желаем, не меньше же и в замену и удовлетворение убытков Наших решилися Мы взять под державу Нашу полуостров Крымский, остров Таман и всю Кубанскую сторону.

Возвещая жителям тех мест силою сего Нашего Императорскаго манифеста таковую бытия их перемену, обещаем свято и непоколебимо за Себя и Преемников Престола Нашего содержать их наравне с природными Нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную веру, коей свободное отправление со всеми законными обрядами пребудет неприкосновенно; и дозволить напоследок каждому из них состоянию все те правости и преимущества, каковыми таковое в России пользуется: напротив чего от благодарности новых Наших подданных требуем и ожидаем Мы, что они в счастливом своем превращении из мятежа и неустройства в мир, тишину и порядок законный потщатся верностию, усердием и благонравием уподобиться древним Нашим подданным и заслуживать наравне с ними Монаршую Нашу милость и щедроту.

Дан в Престольном Нашем граде Святого Петра, Апреля 8 дня от рождества Христова 1783, а государствования Нашего в двадесят первое лето.

На подлинном подписано собственною Ея Императорскаго Величества рукою тако: Екатерина Вторая.

Печатан в Санкт-Петербурге при Сенате Апреля дня 1783 года.

ЧТО ПОТОМ?

В июне 1783 года на вершине горы Ак-Кая князь Григорий Потемкин принял присягу на верность России крымской знати и представителей всех слоев крымского населения. Потемкин лично руководил присоединением Крымского ханства к России. Указом Екатерины II от 2 февраля 1784 года учреждена Таврическая область под управлением князя Григория Потемкина.