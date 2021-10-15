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О лекторе

Орлов Игорь Борисович — доктор исторических наук, профессор, заместитель руководителя Департамента политической науки Факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

План лекции

1. Главные задачи правления Александра I: ограничение самодержавия и отмена крепостного права; 2. «Дней Александровых прекрасное начало»: «Жалованная грамота российскому народу»; 3. Негласный комитет и Непременный совет; 4. М.М. Сперанский и реформы государственного управления: учреждение министерств, создание Госсовета и пр.; 5. А.А. Аракчеев и реорганизация армии в начале XIX в.; 6. Военные поселения и «аракчеевщина»; 7. Конституционные проекты; 8. Политика в сфере образования и цензуры; 9. Последствия политики Александра I.

Аннотация

Говоря о модели российской государственности первой четверти XIX в., можно охарактеризовать ее как абсолютистский и авторитарный либерализм. Правда, с поправкой на усиление консервативных начал в конце правления Александра I. Помыслы и политические проекты Александра Павловича в течение почти всего царствования вращались вокруг двух вопросов: дарования конституции и освобождения крепостных. В их основе было стремление достичь верховенства закона, создать некое «правовое государство», способное наложить определенные узы, как на монарха, так и на его подданных.

Причем «революции сверху» предшествовал этап «просвещения сверху». Идеология реформ объяснялась привлекательностью среди части образованного общества и бюрократического аппарата западной модели развития. Кроме того, реформистский либерализм был призван стать знаменем ближайшего окружения Александра I в борьбе с преобладающей «партией» консерваторов при дворе и на местах. Главным идеологом реформ стал сам император, правда под напором окружения и в силу обстоятельств (прежде всего, внешнеполитического характера) он был вынужден постепенно отступать от идей юности. В итоге «дней Александровых прекрасное начало», когда с проектами реформ, помимо самого царя, выступали не только «молодые друзья», но и екатерининские вельможи и даже «партия» Зубовых, сменилось после войны 1812 г., а особенно после 1818 г. — контрреформами.

Конституционные преобразования на окраинах страны (Польша, Финляндия, Бессарабия) и намеки на возможность подобных мер в империи в целом дестабилизировали ситуацию в «метрополии». Масштабные государственные преобразования (создание Госсовета, реформы Сената и Синода), не доведенные до конца, создавали властный вакуум, что позволило утвердиться «полицейскому» режиму без основательной поддержки быстрыми темпами обретавшей западные черты элиты. И, наконец, созданный династический прецедент (не оглашенное при жизни царя завещание) породил выступление аристократической фронды (декабристов).

Идеологические последствия реформ Александровского правления можно свести к двум отрицательным моментам: декабризму и неудачной попытке формирования государственной идеологии. Попытка приспособления общехристианских ценностей к потребностям реформ на практике привела к снижению роли Русской православной церкви и усилению ее зависимости от государства.

Вопросы по теме лекции

1. Почему Александр I, вступивший на престол как республиканец, впоследствии перешел на позиции конституционного монархизма, а завершил свое правление сторонником православной модели государственности? 2. Почему находящиеся в крепостном состоянии русские крестьяне не воспользовались войной 1812 года для обретения свободы? 3. Верна ли характеристика Александра I, данная А.С. Пушкиным: «Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда»? 4. Почему царь даровал Конституцию Польше, но не смог ее даровать России? 5. Какими факторами определялся переход к контрреформам в 1820-е гг.?

Литература

1. Валлотон А. Александр I. М., 1991. 2. Мироненко С.В. Страницы тайной истории самодержавия. Политическая история России первой половины XIX столетия. М., 1990. 3. Сафонов М.М. Проблемы реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII и XIX вв. Л., 1988. 4. Сахаров А.Н. Александр I. М., 1998. 5. Томсинов В.А. Временщик (А.А. Аракчеев). М., 1996. 6. Труайя А. Александр I, или Северный Сфинкс. Пер. с англ. М., 1997. 7. Федоров В.А. М.М. Сперанский и А.А. Аракчеев. М., 1997. 8. Хартли Д.М. Александр I. Пер с англ. Ростов-н/Д., 1998. 9. Чибиряев С.А. Великий русский реформатор: жизнь, деятельность, политические взгляды М.М. Сперанского. М., 1993.