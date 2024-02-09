Аракчеев. Угрюмый однолюб

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Поговорим об Алексее Андреевиче Аракчееве. Мало кто помнит его сегодня. У тех же, кто слышал об Аракчееве, преобладают негативные стереотипы о жестоком военачальнике, стороннике муштры, угрюмом и черством человеке. То есть все то, что в советских школах преподносилось как «аракчеевщина».

Но знаете ли вы, что Алексей Аракчеев всю жизнь помогал молодым кадетам? Что сознательно брал на себя ответственность за все непопулярные решения императора, буквально вызывая огонь общественного неодобрения на себя? Что имение Аракчеева было одним из самых образцовых в России? И именно благодаря ему русская артиллерия на долгие годы стала лучшей в Европе?