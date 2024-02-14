Александр I – часть 1. «Венценосный либерал»

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Сын императора Павла I и его второй жены Марии Фёдоровны. Человек с гибким умом, тонкий, хитрый, «Сфинкс, не разгаданный до гроба». Всю жизнь его преследовала тяжесть вины за смерть отца от рук заговорщиков. Человек не просто либеральных, а даже республиканских убеждений, инициатор реформ, лишь некоторые из которых были доведены до конца. Это всё о нём - об Александре I.

Кто занимался образованием и воспитанием наследника? Как складывались его отношения с юной женой - немецкой принцессой? Какая логика стояла за реформой придворных званий? Что дала стране реформа образования? И почему университеты в России больше никогда не были такими самостоятельными?