ИОСИФ

ИОСИФ - пат­ри­арх Мо­с­ков­ский и всея Ру­си (1642-1652 годы).

С 1639 года ар­хи­ман­д­рит московского Си­мо­но­ва монастыря . В мар­те 1642 года из­бран на пат­ри­ар­ший пре­стол с ти­ту­лом «Ве­ли­кий Гос­по­дин». Боль­шое зна­че­ние при­да­вал стро­го­му ис­пол­не­нию цер­ков­ных ус­та­вов и рас­по­ря­же­ний как ду­хо­вен­ст­вом, так и ми­ря­на­ми.

Всту­пив на пат­ри­ар­шую ка­фед­ру, об­ра­тил­ся к па­ст­ве с по­уче­ни­ем, со­дер­жа­щим три ча­ст­ных по­сла­ния. В пер­вом - «По­уче­ние ве­ли­ка­го гос­поди­на свя­тей­ша­го Ио­си­фа, пат­ри­ар­ха Мо­с­ков­ска­го и всея Ве­ли­кия Ру­сии, ар­хие­ре­ом и свя­щен­нои­но­ком, и мир­ским ие­ре­ом, и все­му свя­щен­но­му чи­ну» - пат­ри­арх Иосиф об­ра­ща­ет­ся к ду­хо­вен­ст­ву с при­зы­вом по­слу­ша­ния цер­ков­ным вла­стям. Вто­рое по­сла­ние - «По­уче­ние хри­сто­лю­би­вым кня­зем и су­ди­ям и всем пра­во­слав­ным хри­стиа­ном» - по­ри­ца­ет со­вре­мен­ни­ков за их не­чес­тие и убе­ж­да­ет их в не­об­хо­ди­мо­сти ис­прав­ле­ния сво­ей жиз­ни. Третье по­сла­ние пат­ри­ар­ха Иосиф - «По­сем еще па­ки рцем к чис­ти­те­лем иере­ом хри­сти­ан­ска­го на­ро­да­чем» - со­дер­жит на­став­ле­ния ка­но­нического ха­рак­те­ра.

В 1644 году уча­ст­во­вал в по­ле­ми­ке о ве­ре с лю­те­ра­на­ми, обу­слов­лен­ной пред­по­ла­гае­мым бра­ком ца­рев­ны Ири­ны Ми­хай­лов­ны (1627-1679 годы) с датским прин­цем Воль­де­ма­ром [сын датского ко­ро­ля Кри­стиа­на IV (1577-1648 годы)]. Вы­сту­пал про­тив воз­глав­ляе­мо­го цар­ским ду­хов­ни­ком про­то­по­пом Сте­фа­ном Во­ни­фать­е­вым круж­ка «бо­го­люб­цев», без­ус­пеш­но бо­рясь с вве­де­ни­ем в русской Церк­ви «еди­но­гла­сия» (еди­но­глас­но­го цер­ков­но­го пе­ния и чте­ния). В 1649 году со­звал цер­ков­ный со­бор, уча­ст­ни­ки ко­то­ро­го осу­ди­ли «еди­но­гла­сие». Од­на­ко царь Алек­сей Ми­хай­ло­вич не ут­вер­дил дан­но­го со­бор­но­го оп­ре­де­ле­ния. Вы­ну­ж­ден был до­пус­тить со­з­да­ние в 1649 Мо­на­стыр­ско­го при­ка­за , уще­мив­ше­го пат­ри­ар­шие пра­ва. В 1651 году на со­бо­ре по во­про­су вос­со­еди­не­ния Ук­раи­ны с Рос­си­ей вы­сту­пил с под­держ­кой объ­е­ди­нительных пла­нов.

По не­ко­то­рым дан­ным, при Иосифе бы­ло из­да­но около 36 но­вых цер­ков­но-об­ра­зо­ва­тель­ных книг. В 1648 году вы­шла в свет «Грам­ма­ти­ка сла­вян­ская» Ме­ле­тия (Смот­риц­ко­го). Кро­ме то­го, бы­ли на­пе­ча­та­ны тво­ре­ния многих от­цов Церк­ви, сборники по­ле­ми­че­ско-апо­ло­ге­тического со­дер­жа­ния («Со­бор­ник о чес­ти святых икон и о по­кло­не­нии», «Ки­рил­ло­ва кни­га»), на­прав­лен­ные про­тив уче­ния ка­то­ли­ков и про­тес­тан­тов. В 1649 году был под­го­тов­лен к пе­ча­ти «в на­у­че­ние де­тям» «Крат­кий ка­те­хи­зис» митрополита Пет­ра Мо­ги­лы. При Иосифе московские «справ­щи­ки» совместно с ки­ев­ски­ми мо­на­ха­ми Ар­се­ни­ем Са­та­нов­ским и Епи­фа­ни­ем Сла­ви­нец­ким на­ча­ли сли­че­ние бо­го­слу­жеб­ных книг русского пись­ма с греческими бо­го­слу­жеб­ны­ми тек­ста­ми.

В го­ды пат­ри­ар­ше­ст­ва Иосифа бы­ли от­кры­ты мо­щи пре­по­доб­ных Сав­вы Зве­ни­го­род­ско­го, Алек­сан­д­ра Свир­ско­го и бла­го­вер­но­го князя Ге­ор­гия Все­во­ло­до­ви­ча, бла­го­вер­ной княгини Ан­ны Ка­шин­ской; пе­ре­не­се­ны в крем­лёв­ский Ус­пен­ский со­бор мо­щи пат­ри­ар­хов Ио­ва, Гер­мо­ге­на и митрополита Фи­лип­па.

По­гре­бён Иосиф в Ус­пен­ском со­бо­ре Мо­с­ков­ско­го Крем­ля.