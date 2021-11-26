ТУРГЕНЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Российский общественно-политический деятель, историк, брат декабриста Николая Ивановича Тургенева (1789-1871); друг А.С. Пушкина.

Происходил из старинного дворянского рода. Отец Иван Петрович Тургенев (1752-1807), богатый помещик Симбирской губернии, до 1779 г. находился на военной службе, в 1796-1803 гг. был директором Московского университета и масоном из кружка Н.И. Новикова. Мать Екатерина Семеновна (урожденная Качалова). В семье было четыре сына: Андрей (1781-1803), рано умерший поэт, Александр, Николай - впоследствии активный участник движения декабристов, и Сергей, служивший дипломатом и бывший советником Константинопольской миссии.

Братья Тургеневы получили прекрасное домашнее образование под руководством женевца Георга Кристофа Тоблера. Он познакомил их с немецкой литературой и увлек произведениями Гете, которого знал лично, и с которым переписывался отец мальчиков И.П. Тургенев. В 1797 г. Александр поступил в Московский университетский благородный пансион, который окончил в 1800 г. Как раз в этот период старший брат Александра Андрей возглавил литературный кружок, оформившийся в 1801 г. как «Дружеское литературное общество». Его членами были В.А. Жуковский, А.Ф. Мерзляков, А.Ф. Воейков и др. Общество было, прежде всего, просветительским объединением, ставившим себе целью ознакомление русской читающей публики с немецкой литературой.

В 1802 г. Александр Тургенев вместе с группой московских студентов выехал для продолжения образования в Геттинген, где слушал первый университетский курс русской истории прочитанный А. Шлецером. Благодаря влиянию последнего Тургенев заинтересовался русской историей и занялся собиранием и публикацией исторических источников. Во время обучения в Геттингене он неоднократно публиковал статьи в «Вестнике Европы» и «Северном вестнике». Именно после путешествия по немецким и славянским землям, во время которого Тургенев стал свидетелем острых конфессиональных и национальных противоречий, он перешел на космополитические позиции, выступая за общечеловеческое братство.

Перед возращением в Россию А. Шлецер дал ему рекомендацию в Императорскую академию наук на должность адъюнкта по историческому классу. Однако уступая желанию отца в 1806 г. Тургенев поступил на службу в канцелярию министерства юстиции с чином коллежского асессора под начало Н.Н. Новосильцева. Вскоре он был зачислен помощником референдария первой экспедиции с особенным назначением — писать историю русского права и преподавать в школе правоведение при Комиссии составления законов. Кроме того во время поездки императора Александра I в Тильзит для заключения мира с Наполеоном Тургенев находился при нем исправляя письменные дела.

Когда в 1808 г. Комиссию составления законов возглавил М.М. Сперанский, Тургенев сохранил свои функции сотрудника, занимающегося историческими разысканиями. После того как отношение императора к Сперанскому и его начинаниям изменилось, Тургенев счел нужным перейти от Сперанского к обер-прокурору Синода князю А.Н. Голицыну, который встал во главе созданного в 1810 г. Главного управления духовных дел иностранных исповеданий со статусом министерства. Директором его на тот момент единственного департамента и стал А.И. Тургенев. В 1817 г. было создано соединенное Министерство духовных дел и народного просвещения, духовный департамент которого возглавил А.И. Тургенев.

Он также был секретарем Российского Библейского общества с момента его основания в 1812 г. до фактической ликвидации в 1825 г.

Кроме осуществления руководства религиозной политикой Тургенев занимался также и законотворческой деятельностью. В 1812 г. он помощник статс-секретаря Государственного совета по департаменту законов, затем — исправляющий должность статс-секретаря этого департамента; к 1822 г. — старший член Комиссии составления законов. Таким образом, Тургенев входил в число лиц, работавших над кодификацией русского законодательства.

В 1815 г. в Петербурге было основано «Арзамасское братство безвестных людей», куда наряду с В.А. Жуковским, А.С. Пушкиным, Д.Н. Блудовым, С.С. Уваровым, Д.В. Дашковым вошел и Тургенев. В этот период отмечается сильное влияние Карамзина и его «Истории государства Российского» на мировоззрение Тургенева. С 1817 г. «Арзамас» распадается на умеренных и тех, кто стремился политизировать общество. Среди последних был и вернувшийся из заграничной поездки младший брат А. Тургенева Николай.

В конце 1820 г. на заседании Государственного совета обсуждался подготовленный Николаем и Александром Тургеневыми (и подписанный последним, как членом Совета Комиссии составления законов) проект ограничения крепостного права — запрещение продажи крестьян без земли. Проект был отклонен Государственным советом. Несмотря на это А.И. Тургенев верил, что рано или поздно либеральные идеи восторжествуют, крестьяне будут освобождены, а в России будет введена конституция. Как и декабристы, он сочувствовал греческому восстанию и революции в Пьемонте, но в отличие от них для России считал революционный путь неприемлемым.

Реакционный политический курс последних лет царствования императора Александра I положил конец политической карьере Тургенева. В 1824 г. министерство духовных дел и народного просвещения было преобразовано. В связи с докладом Бенкендорфа императору о тайных обществах был отправлен в отставку Николай Тургенев, а затем был отстранен от должности и Александр.

В звании камергера и ранге действительного статского советника Александр вслед за Николаем и вместе с братом Сергеем уехали за границу, где и узнали о событиях 14 декабря, казни пятерых и приговорах другим декабристам. Николай был заочно осужден на вечную каторгу. Сергей был сломлен морально и вскоре умер. Бывая в России наездами, Александр пытался добиться пересмотра приговора для своего брата. В один из таких приездов зимой 1837 г. Александр Тургенев отвез тело погибшего на дуэли Пушкина из Петербурга в родовую усыпальницу Святогорского монастыря.

Последние двадцать лет своей жизни Тургенев прожил в основном за границей. Он жил во Франции, неоднократно бывал в Германии, Англии, Италии, Австрии, Швейцарии, Голландии, Дании, Швеции. Был знаком со многими деятелями науки и искусства. Он хорошо знал Гете и Гумбольдта, Вальтера Скотта и Т. Мура, Ламартина и Шатобриана, Стендаля и Мериме, Гюго и Бальзака. Его письма из-за границы печатал А.С. Пушкин в своем журнале «Современник». Тургенев много работал в европейских архивах и библиотеках, собирая сведения по древней и новейшей истории России. Собранные им документы были опубликованы в 1840-1842 гг. в трудах Археографической комиссии под названием «Historiae Russiae Monumenta ex antiquis exterarum gentium archivis et bibliothecis deprompta ab A.I. Turgenevio».

Тургенев умер 3 декабря 1845 г., простудившись на Воробьевых горах. Похоронен в Новодевичьем монастыре.

Сочинения:

Хроника русского. Дневники (1825-1826). М.-Л., 1964.