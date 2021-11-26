МАРЧЕНКО ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ

МАРЧЕНКО ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ - российский государственный деятель, мемуарист , действительный тайный советник.

Дворянин.Окон­чил Мо­ги­лёв­ское главное народное училище (1795 год). По про­тек­ции С. К. Вяз­ми­ти­но­ва, знав­ше­го от­ца Марченко, в 1799 году по­сту­пил на служ­бу в Ко­мис­са­ри­ат­скую экс­пе­ди­цию Во­ен­ной кол­ле­гии, в 1800 году уча­ст­во­вал в ре­ви­зии ко­мис­са­ри­ат­ских де­по в го­ро­дах Но­во­рос­сий­ской, Са­ра­тов­ской, Ас­тра­хан­ской гу­бер­ний, в 1802 году - в Во­ро­не­же. По­сле на­зна­че­ния Вяз­ми­ти­но­ва гла­вой Во­ен­но-су­хо­пут­но­го министерства слу­жил в фор­ми­ро­вав­шем­ся Департаменте ми­ни­ст­ра во­енных су­хо­пут­ных сил (1802-1810 годы). Во вре­мя русской-шведской вой­ны 1808-1809 годов на­хо­дил­ся в дей­ст­вую­щей ар­мии при во­енном министре А. А. Арак­чее­ве. Гу­бер­на­тор Том­ской губернии (1810-1812 годы). По­мощ­ник статс-сек­ре­та­ря Департамента во­енных дел Государственного со­ве­та (1812-1815/1816 годы).

В пе­ри­од Отечественной вой­ны 1812 года и за­гра­нич­ных по­хо­дов рос­сий­ской ар­мии 1813-18141 годов в сви­те императора Алек­сан­д­ра I был вновь при дей­ст­вую­щей ар­мии (ру­кой Марченко, по его собственным сло­вам, на­пи­са­но мно­же­ст­во ма­ни­фе­стов, ре­ск­рип­тов и др. до­ку­мен­тов), в 1814 году со­про­во­ж­дал им­пера­то­ра в Ве­ли­ко­бри­та­нию и на Вен­ский кон­гресс 1814-1815 годов . Статс-сек­ре­тарь Его Императорского Величества (с 1815 года), управ­ляю­щий де­ла­ми Кабинета ми­ни­ст­ров (1815/1816-1818 годы). Вме­сте с ди­рек­то­ром Императорской пуб­личной библиотеки (ны­не РНБ) А. Н. Оле­ни­ным в 1816 году раз­би­рал бу­ма­ги по­кой­но­го пред­се­да­те­ля Государственного со­ве­та светлейшего князя Н. И. Сал­ты­ко­ва. В 1816-1818 годах со­про­во­ж­дал императора Алек­сан­д­ра I в его по­езд­ках по российским го­ро­дам. Статс-сек­ре­тарь Государственного со­ве­та по Департаменту гражданских и ду­хов­ных дел (с 1818 года) и Департаменту государственной эко­но­мии (с 1821 года). Де­ло­про­из­во­ди­тель сек­рет­но­го Комитета для рас­смот­ре­ния дей­ст­вий Ко­мис­са­ри­ат­ско­го департамента Во­енного министерства, до­пу­щен­ных в 1819-1825 годах (1826-1827 годы). Государственный сек­ре­тарь (1830-1834 годы). Член Государственного со­ве­та (с 1834 года).

Ав­тор ме­муа­ров, по­свя­щён­ных главным образом со­бы­ти­ям российской по­ли­тической и во­енной ис­то­рии первой тре­ти XIX века Счи­тал Арак­чее­ва сво­им лич­ным вра­гом. По мне­нию Марченко, Арак­че­ев в государственной дея­тель­но­сти ру­ко­во­дство­вал­ся пра­ви­лом «всё гиб­ни, лишь бы од­но­му мне бле­стеть», хо­тя от­ме­чал, что «са­мо­вла­сти­ем бес­пре­дель­ным и стро­го­стию» он вос­ста­но­вил по­ря­док в Во­енном министерстве и прак­ти­че­ски за­но­во по­сле не­удач в русско-ав­ст­ро-французской вой­не 1805 года и русско-прусско-французской вой­не 1806-1807 годов сфор­ми­ро­вал российскую ар­мию («Ав­то­био­гра­фи­че­ская за­пис­ка…», опубликована В. А. Биль­ба­со­вым в журнале «Рус­ская ста­ри­на», 1896 год, № 3–5). Под­чёр­ки­вал, что император Ни­ко­лай I не вклю­чил в со­став след­ст­вен­ной Ко­мис­сии по де­лу де­каб­ри­стов «ни од­ной злой ду­ши», в ча­ст­но­сти Арак­чее­ва и «его дос­той­но­го уче­ни­ка» П. А. Клейн­ми­хе­ля, ко­то­рые бы, по сло­вам Марченко, ру­ко­во­дство­ва­лись при про­ве­де­нии рас­сле­до­ва­ния «пре­сле­до­ва­ни­ем лич­ным, мще­ни­ем и жад­но­стью к зло­дей­ст­ву» («За­пис­ка… о со­бы­ти­ях, со­вер­шив­ших­ся при вос­ше­ст­вии на пре­стол императора Ни­ко­лая I», опубликована А. И. Гер­це­ном в «Ис­то­ри­че­ском сбор­ни­ке» Воль­ной русской ти­по­гра­фии в Лон­до­не, книга 1, 1859 год).

Сочинения :

О мо­ло­ка­нах и ду­хо­бор­цах // Рус­ская ста­ри­на. 1896. № 5.