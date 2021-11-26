ГУРЬЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГУРЬЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский государственный деятель, действительный тайный советник, гофмейстер, почётный член Петербургской АН.
Дворянин. Получил домашнее образование. С 1772 года на службе в лейб-гвардии Измайловском полку. Благодаря покровительству Г.А. Потёмкина-Таврического перешёл на придворную службу. Камер-юнкер (1786); исполняющий обязанности церемониймейстера (1794), затем гофмейстер (1797) Двора Его Императорского Высочества Сенатор (1799). С 1800 года в отставке. Вновь принят на службу при императоре Александре I. Управляющий Кабинетом Его Императорского Высочества (с августа 1801 года). Министр уделов (1806-1825 годы). Под руководством Гурьева в 1808 году было разработано «Положение Департамента уделов», предусматривавшее реорганизацию удельного ведомства. Член Государственного совета и главный директор Государственной комиссии погашения долгов (1810).
Министр финансов (1810-1823 годы; в 1802-1810 годах товарищ министра). Дефицит бюджета, падение номинальной стоимости ассигнаций (на 70% к 1810 году) вынудили Гурьева прибегнуть к введению новых налогов и повышению существовавших. Были увеличены гильдейская пошлина (в 1810, 1812 и 1818 годах), а также сборы - гербовый (с одновременным распространением его на прибалтийские и украинские губернии), вексельный, паспортный, питейный и почтовые; введены налоги с маклерских и купеческих книг, а также полупроцентный сбор с владельцев домов в столицах. Одновременно в 1817-1822 годах было извлечено из обращения ассигнаций на сумму 240 миллионов рублей, однако их курс снизился только на 1%. По инициативе Гурьева учреждены Совет государственных кредитных установлений (1817), Государственный коммерческий банк [1817; начал действовать с 1818 года], Экспедиция заготовления государственных бумаг (1818); издан новый таможенный тариф (1818; пересмотрен в 1821 году). Почетный член Российской академии (1818). В 1818-1819 годах по распоряжению императора Александра I Гурьев разработал один из вариантов проекта освобождения помещичьих крестьян. В 1824 году подготовил проект реформы, предусматривавший переход государственных крестьян от общинной формы землепользования к потомственно-семейной.
Знаток и ценитель кулинарного искусства, составил рецепт знаменитой «гурьевской» каши.
Награждён орденами Святого Александра Невского (1804, алмазными знаками к нему - 1806), Святого Владимира 1-й степени (1814) и Святого Андрея Первозванного (1817).
Сын Гурьева - Александр Дмитриевич (1786-1865 годы), действительный статский советник (1837), киевский военный губернатор, подольский и волынский генерал-губернатор (1835-1837 годы); председатель Департамента государственной экономии Государственного совета (1848-1861 годы).