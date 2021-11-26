ГУРЬЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГУРЬЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский государственный дея­тель , действительный тайный советник, гоф­мей­стер, почётный член Пе­тербургской АН.

Дво­ря­нин. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. С 1772 года на служ­бе в лейб-гвардии Из­май­лов­ском пол­ку. Бла­го­да­ря по­кро­ви­тель­ст­ву Г.А. По­тём­ки­на-Тав­ри­че­ско­го пе­ре­шёл на при­двор­ную служ­бу. Ка­мер-юн­кер (1786); исполняющий обязанности це­ре­мо­ний­мей­сте­ра (1794), за­тем гоф­мей­стер (1797) Дво­ра Его Императорского Высочества Се­на­тор (1799). С 1800 года в от­став­ке. Вновь при­нят на служ­бу при императоре Алек­сан­д­ре I. Управ­ляю­щий Ка­би­не­том Его Императорского Высочества (с августа 1801 года). Министр уде­лов (1806-1825 годы). Под руководством Гурьева в 1808 году бы­ло раз­ра­бо­та­но «По­ло­же­ние Де­пар­та­мен­та уде­лов», пре­ду­смат­ри­вав­шее ре­ор­га­ни­за­цию удель­но­го ве­дом­ст­ва. Член Государственного со­ве­та и главный ди­рек­тор Государственной ко­мис­сии по­га­ше­ния дол­гов (1810).

Министр фи­нан­сов (1810-1823 годы; в 1802-1810 годах то­ва­рищ ми­ни­ст­ра). Де­фи­цит бюд­же­та, па­де­ние но­ми­наль­ной стои­мо­сти ас­сиг­на­ций (на 70% к 1810 году) вы­ну­ди­ли Гурьева при­бег­нуть к вве­де­нию но­вых на­ло­гов и по­вы­ше­нию су­ще­ст­во­вав­ших. Бы­ли уве­ли­че­ны гиль­дей­ская по­шли­на (в 1810, 1812 и 1818 годах), а так­же сбо­ры - гер­бо­вый (с од­но­временным рас­про­стра­не­ни­ем его на при­бал­тий­ские и украинские гу­бер­нии), век­сель­ный, пас­порт­ный, пи­тей­ный и поч­то­вые; вве­де­ны на­ло­ги с мак­лер­ских и ку­пе­че­ских книг, а так­же по­лу­про­цент­ный сбор с вла­дель­цев до­мов в сто­ли­цах. Од­но­вре­мен­но в 1817-1822 годах бы­ло из­вле­че­но из об­ра­ще­ния ас­сиг­на­ций на сум­му 240 миллионов рублей, од­на­ко их курс сни­зил­ся толь­ко на 1%. По ини­циа­ти­ве Гурьева уч­ре­ж­де­ны Со­вет государственных кре­дит­ных ус­та­нов­ле­ний (1817), Государственный ком­мер­че­ский банк [1817; на­чал дей­ст­во­вать с 1818 года], Экс­пе­ди­ция за­го­тов­ле­ния государственных бу­маг (1818); из­дан но­вый та­мо­жен­ный та­риф (1818; пе­ре­смот­рен в 1821 году). Почетный член Рос­сий­ской ака­де­мии (1818). В 1818-1819 годах по рас­по­ря­же­нию императора Алек­сан­д­ра I Гурьев раз­ра­ботал один из ва­ри­ан­тов про­ек­та ос­во­бо­ж­де­ния по­ме­щичь­их кре­сть­ян . В 1824 году под­го­то­вил про­ект ре­фор­мы, пре­ду­смат­ри­вав­ший пе­ре­ход государственных кре­сть­ян от об­щин­ной фор­мы зем­ле­поль­зо­ва­ния к по­том­ст­вен­но-се­мей­ной.

Зна­ток и це­ни­тель ку­ли­нар­но­го ис­кус­ст­ва, со­ста­вил ре­цепт зна­ме­ни­той «гурь­ев­ской» ка­ши.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1804, ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1806), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1814) и Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1817).

Сын Гурьева - Алек­сандр Дмит­ри­е­вич (1786-1865 годы), действительный статский советник (1837), ки­ев­ский во­енный гу­бер­на­тор, по­доль­ский и во­лын­ский генерал-гу­бер­на­тор (1835-1837 годы); председатель Де­пар­та­мен­та государственной эко­но­мии Государственного со­ве­та (1848-1861 годы).