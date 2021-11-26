ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО (ГСЦП)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО (ГСЦП), в Российской империи законосовещательный и распорядительный орган, контролировавший и координировавший деятельность основных ведомств Царства Польского.

Создан в 1815 году в соответствии с Кон­сти­ту­ци­ей Царства Польского 1815 года. Состоял из Совета управления и Общего собрания. Председателем был российский император (царь польский) или его наместник, членами - ми­ни­ст­ры польского правительства, члены Государственного совета Российской империи, рефендарии, а также лица, назначенные императором. В компетенцию ГСЦП входило обсуждение и составление законопроектов и постановлений, касавшихся общего управления Царством Польским, вынесение решений о предании суду чиновников, виновных в должностных преступлениях, рассмотрение ежегодных отчётов, представляемых главными частями управления Царства Польского, и др. Постановления Общего собрания ГСЦП представлялись на утверждение императора или наместника.

После Польского восстания 1830-1831 годов и введения Органического статута Царства Польского 1832 статус, состав и функции ГСЦП были изменены. Согласно манифесту императора Николая I «О новом порядке управления Царства Польского» от 14(26).2.1832 года, при Государственном совете Российской империи образован Департамент дел Царства Польского, которому теперь направлялись все законодательные инициативы ГСЦП. Совет управления был преобразован в самостоятельный орган - Совет управления Царством Польским. В новый состав ГСЦП вошли: наместник Царства Польского (председатель), главные директора учреждений, подконтрольных ГСЦП, генеральный контролёр, чиновники, имевшие звание государственных советников, и др. К компетенции ГСЦП, помимо законосовещательных функций, добавилось рассмотрение годовых смет расходов и доходов, составленных Советом управления Царством Польским, и донесений генерального контролёра о ревизии счетов разных частей управления. ГСЦП разрешал возникавшие между правительственными и судебными органами споры о пределах их компетенций.

Впервые ГСЦП упразднён указом императора Николая I от 6(18).9.1841 года, а его дела были переданы специально созданному 10-му (Варшавскому) департаменту Сената (функционировал до 1876 года). ГСЦП восстановлен указом императора Александра II от 24.5(5.6).1861 года при проведении реформы управления Царством Польским. Окончательно он упразднён после Польского восстания 1863-1864 годов указом императора Александра II от 10(22).3.1867 года, все его функции полностью переданы Варшавскому департаменту Сената.

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