ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСТАВНАЯ ГРАМОТА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСТАВНАЯ ГРАМОТА, (Государственная уставная грамота Российской империи), проект кон­сти­ту­ции , подготовленный по распоряжению императора Александра I под руководством Н. Н. Новосильцова.

Работа над государственной уставной грамотой началась после речи, произнесённой Александром I в марте 1818 года при открытии Сейма Царства Польского, в которой он заявил, что со временем «спасительное действие» конституционных учреждений будет распространено на всю Россию. Текст государственной уставной грамоты написан на французском языке чиновником канцелярии Новосильцова французом П. И. Пешар-Дешаном. Перевод на русский язык сделан П. А. Вяземским. Работа над проектом (состоял из 193 статей) завершена в 1820 году. Был подготовлен манифест о введении государственной уставной грамоты (остался неподписанным).

Государственная уставная грамота предполагала создание общероссийского двухпалатного пар­ла­мен­та - Государственного сейма (верхняя палата - Сенат, нижняя - Посольская палата). Такие же двухпалатные парламенты должны были учреждаться в 12 наместничествах, на которые предполагалось разделить Российскую империю. Предполагалось, что члены верхних палат будут назначаться императором, нижних - избираться. Государственная уставная грамота провозглашала разделение законодательной, судебной и исполнительной властей, свободу слова, печати и вероисповеданий (вместе с тем оговаривалось, что православная религия останется господствующей, а равноправие предусматривалось только для христиан), объявлялось о равенстве всех перед законом, гарантировалась неприкосновенность личности. Крепостное право и крепостные крестьяне не упоминались; таким образом, конституционные нормы на них не распространялись.

Избирательные права получали дворяне и члены «градских обществ» («учёные, имеющие академические или университетские аттестаты, художники трёх главных художеств» - архитектуры, скульптуры, жи­во­пи­си ; банкиры, судовладельцы, купцы первых 2 гильдий, цеховые мастера), владевшие недвижимостью (её размер не оговаривался), в возрасте не моложе 25 лет. Вне зависимости от имущественного ценза из участия в выборах исключались лица иудейского вероисповедания. Избранными могли быть лица, достигшие 30 лет, пользовавшиеся правами гражданина и имевшие имущественный ценз, определяемый для каждого наместничества.

Государственная уставная грамота являлась попыткой соединения самодержавия с конституционной системой: парламент мог отвергнуть внесённый императором закон, но был лишён права законодательной инициативы. Император обладал всей полнотой исполнительной власти и правом законодательной инициативы.

Рост освободительного движения в Европе (восстания в Неаполе, Пьемонте, Испании и Греции), встревоживший пра­ви­тель­ст­ва стран - членов Священного союза, а также явное сопротивление идее реформ среди высших сановников империи заставили императора Александра I отказаться от конституционных планов.

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