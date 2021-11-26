ГОЛИЦЫН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

ГОЛИЦЫН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ - князь, обер-прокурор Святейшего Синода (21.10.1803 - 24.10.1817), министр духовных дел и народного просвещения (24.10.1817 - 15.05.1824).

Из обедневшей ветви древнего княжеского рода Голицыных. Воспитанник М.С. Перекусихиной, камер-фрау императрицы Екатерины II . В 1783 году был определен в Пажеский корпус в Санкт-Петербурге, где подружился с великими князьями Константином Павловичем и Александром Павловичем (впоследствии император Александр I), зачислен в пажи Александра и имел доступ ко двору. С 1791 году камер-юнкер при дворе Александра Павловича, с 1797 года действительный камергер. С 1794 года поручик лейб-гвардии Преображенского полка. В мае 1799 года уволен императором Павлом I и получил приказ покинуть Санкт-Петербург, переехал в Москву.

При императоре Александре I Голицын был вновь принят на службу, 8 сентября 1802 года получил пост обер-прокурора 2-го, 21 декабря того же года 1-го департамента Сената. Назначение Голицына 21 октября 1803 года обер-прокурором Святейшего Синода со званием статс-секретаря удивило современников: в кругу аристократов он был известен как «веселый эротоман», «баловень прекрасного пола», скептик, который резко отзывался о Церкви. Тем не менее члены Святейшего Синода встретили назначение Голицына, сменившего на этом посту властного А.А. Яковлева, с удовлетворением. Император Александр I хотел видеть в обер-прокуроре близкого человека, он предоставил ему право непосредственного доклада императору (одновременно члены Синода были лишены этого права).

Получив столь высокий пост, Голицын изменил образ жизни, занялся изучением истории христианства, чтением религ. книг. 21 сентября 1804 года ввел новый порядок прохождения дел через Синод, поставив задачу сосредоточить в своей канцелярии все дела церковного управления. В 1807 году епархиальным архиереям было предписано сообщать в канцелярию обер-прокурора о состоянии дел в епархиях и лично отчитываться перед Голицыным о проделанной работе, секретари духовных консисторий обязаны были посылать донесения в Синод. 13 июля 1805 года был установлен новый порядок назначения синодальных членов: архиереи поочередно вызывались в Санкт-Петербург и присутствовали в Синоде до особого распоряжения об их возвращении. Само звание синодального члена сохранялось только за первоприсутствующими и теми, кому это звание пожаловал император. От Голицына зависело перемещение архиереев с кафедры на кафедру, награждение их орденами. Он стал первым обер-прокурором, активно влиявшим на решение дел в Синоде. Неоднократно выражал сожаление, что высшие административные должности в Церкви занимают монашествующие, а не представители белого духовенства. Голицын ввел в состав обер-прокурорской канцелярии 2 обер-секретарей, 2 секретарей, 2 протоколистов, экзекутора, казначея, архивариуса и переводчика. Под рукововдством Голицына проводилась реформа духовных учебных заведений (1808-1814 годы). Он вошел в образованный 29 ноября 1807 года Комитет об усовершенствовании духовных училищ под председательством Новгородского митрополита Амвросия (Подобедова), в 1808 году комитет был преобразован в Комиссию духовных училищ, которая подчинялась уже непосредственно обер-прокурору.

В 1808 году Голицын сопровождал императора Александра I во время встречи с французским императором Наполеоном I в Эрфурте. С 1810 по 1819 годы управлял придворной частью, 1 января 1810 года стал членом Государственного совета, в 1812 году - сенатором. В 1810 году из состава Министерства юстиции было выделено Главное управление духовных дел иностранных исповеданий, которое возглавил Голицын. Он представлял интересы неправославного духовенства, участвовал в разрешении межконфессиональных споров, в подготовке законопроектов по статусу инославных общин в России, выступал за сближение христианских конфессий, высказывал идеи «универсального христианства». В то же время в 1815 году по представлению Голицына орден иезуитов был выслан из Санкт-Петербурга и Москвы, его учебные заведения были закрыты. Голицын находился в доверительных отношениях с сардинским посланником в России Ж. де Местром, который по предложению Голицына изложил свои взгляды на назначение религии и Церкви в государстве. В марте 1812 года Голицын поддержал ходатайство английского пастора Джона Петерсона об открытии в России Библейского общества, 6 декабря император Александр I утвердил разработанный Голицыным устав общества. 11 января 1813 года в доме Голицына состоялось первое собрание его членов-учредителей, он был избран президентом общества, которое с 1814 года получило название Российского библейского общества.

Голицын увлекся мистицизмом, способствовал изданию и распространению книг мистического содержания, покровительствовал журналу «Сионский вестник» и различным мистическим обществам. С 1816 года стал председателем имп.ераторского Человеколюбивого общества, содействовал организации при нем медико-филантропического отделения, принимал участие в создании Попечительного о тюрьмах общества, Общества попечения о бедных, приюта для неизлечимо больных.

С августа 1816 года временно исполнял обязанности министра народного просвещения . 24 октября 1817 года было создано «двуединое» Министерство духовных дел и народного просвещения, призванное среди прочего руководить делами религиозного и светского просвещения, «дабы истинное благочестие было всегда основанием истинного просвещения». К новому министерству, которое возглавил Голицын, перешли функции обер-прокуратуры Святейшего Синода, Министерства народного просвещения, а также Главного управления духовных дел иностранных исповеданий. Обязанности обер-прокурора Синода, теперь подчинявшегося министру, стал исполнять князь П.С. Мещерский. В подчинении Голицына оказалась духовная и светская цензура. Либеральный цензурный устав 1804 года оставался в силе, но негласным распоряжением Голицына были приняты меры к недопущению в печати идей, «противных принятым ныне твердым правилам», к пресечению «вольнодумства, безбожия, своевольства, мечтательного философствования». Попытка Голицына в 1819 году открыть в Московском университете богословский факультет натолкнулась на сопротивление Синода и потерпела неудачу.

В 1817-1824 годах он возглавлял Комитет опекунства израильских христиан, занимавшийся делами крестившихся евреев. В 1817-1821 годах исполнял обязанности попечителя Виленского учебного округа, содействовал развитию польской культуры и распространению Библии на польском языке, созданию школ с обучением польской грамоте. В августе-ноябре 1819 года Голицын временно управлял Министерством внутренних дел. Вопреки позиции императора Александра I, связанного договорами Священного союза, призывал поддержать единоверных греков, начавших революцию в 1821 году.

Деятельности Голицына противостояла оппозиция, возглавляемая Санкт-Петербургским митрополитом Серафимом (Глаголевским), архимандритом Фотием (Спасским), графом А.А. Аракчеевым , А.С. Шишковым, М.Л. Магницким, Ф.П. Уваровым. Иерархи были недовольны подчинением Синода «двуединому» министерству, Голицын обвинялся в крайнем либерализме, потворстве распространению атеизма и вольнодумства. Митрополит Амвросий в 1818 году подал императору Александру I записку, в которой уличал Голицына в «нерадении ко благу господствующей Церкви». Митрополит Серафим жаловался на публикацию при содействии Голицына несовместимых с Православием мистических брошюр. Наиболее резкой была позиция архим. Фотия, который в 1824 году предал князя анафеме (не имея на это права) за оскорбление Церкви и императора. С другой стороны, против Голицына выдвигали обвинения в насаждении обскурантизма и разгроме университетов. После столкновения с архимандритом Фотием Голицын подал прошение об увольнении. 15 мая 1824 года император Александр I упразднил «двуединое» министерство и уволил Голицына с поста министра, функции обер-прокуратуры, департамента духовных дел иностранных исповеданий и Министерства народного просвещения были распределены по отдельным ведомствам. Президентом Российского библейского общества вместо Голицына был назначен митрополит Серафим, после чего с 1824 года все издания общества были прекращены, а 12 апреля 1826 года оно было закрыто.

Голицын сохранил звание статс-секретаря и должность управляющего Почтовым департаментом Министерства внутренних дел (последнюю занимал в 1819-1842 годах) и не утратил расположения императора Александра I, который посвятил его в державшийся в строгом секрете план передачи престола вместо Константина Павловича Николаю Павловичу. С 1830 года Голицын - канцлер российских орденов, в 1839 году временно председательствовал в Общем собрании Государственного совета . 27 марта 1842 года вышел в отставку действительным тайным советником 1-го класса, поселился в своем крымском имении Гаспра.

В 1806 году Голицын был избран действительным членом Российской академии, в 1826 году - почетным членом Санкт-Петербургской АН, состоял почетным членом Общества любителей российской словесности (с 1816 года), Общества истории и древностей российских (с 1817 года) и др. Награжден орденами святоц Анны 1-й степени (1804), святого Александра Невского (1814), святого Владимира 1-й степени (1826), святого Андрея Первозванного (1826) и алмазными знаками к нему (1828), Белого Орла (1831), святого Станислава 1-й степени (1831) и др., а также прусскими орденами Красного Орла и Черного Орла. Похоронен в церкви святого Георгия в Балаклавском во имя святого великомученика Георгия Победоносца монастыре.