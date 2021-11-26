ЕНИСЕЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО
ЕНИСЕЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО - иррегулярные формирования в составе российских казачьих войск в XIX - начале XX веков.
Включали потомков казаков, пришедших в Сибирь с Ермаком Тимофеевичем из Русскго государства, а также представителей коренных народов. Во 2-й половине XVI - 1-й четверти XIX веков отдельные формирования енисейских казаков получали названия от городков (острожков) на реке Енисей, где они несли сторожевую, а затем и полицейскую службу. В 1822 году из енисейских казаков сформирован городовой казачий конный полк. Казаки получили земельные наделы (12-28 десятин), кроме того, им выдавалось продовольствие, а иногда - денежное жалованье. В 1851 году полк преобразован в Енисейский казачий конный полк, предназначенный преимущественно для полицейской службы. В 1871 году полк расформирован, а все казаки, кроме урядников и казаков бывших городовых полковых, станичных и Тункинского отдельного пограничного войска, перешли в крестьянское сословие. Офицеры казачьего происхождения были уволены из казачьего сословия с правами по присвоенным им привилегиям (то есть тех, кто хотел продолжать службу, перевели в другие казачьи войска или в регулярную армию). Из части казаков образовали Красноярскую отдельную казачью сотню (с 1904 года отдельный казачий дивизион). Енисейские казаки участвовали в русско-японской войне 1904-1905 годов и 1-й мировой войне. В начале 1917 года из Красноярского и Иркутского отдельных казачьих дивизионов образовано Еенисейское казачье войско, насчитывавшее (с членами семей) свыше 14 тысяч человек. Как и другие казачьи войска, в 1920 году оно упразднено.