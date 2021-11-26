ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ - в России административно-территориальная единица в Сибири.
Образована в 1822 году в ходе Сперанского реформ. Входила в состав генерал-губернаторства Восточной Сибири (1822-1887), Иркутского генерал-губернаторства (1887-1917). Центр - город Красноярск. К концу XIX века включала Ачинский, Енисейский (с Туруханским приставством), Канский, Красноярский, Минусинский уезды, Усинский пограничный округ. Площадь 2542,3 км2 (1897). Население 559,9 тысяч человек, в том числе русские, якуты, тунгусы, татары (1897), 787,7 тысяч человек (1908). В XIX - начале XX веков Енисейская губерния - место ссылки (57,4 тысяч ссыльных в 1899 году, в том числе В.И. Ленин в 1898-1900 годах, И.В. Сталин в 1913-1917 годах). С 1860-х годов район крестьянского переселения (к 1900 году из Европейской России переселилось около 150 тысяч человек, в 1900-1914 годах - около 315 тысяч человек). Основное занятие населения - земледелие, развитое главным образом в Ачинском, Канском, Красноярском, Минусинском уездах; посевные площади - 389 тысяч га (1900), главные культуры - рожь, пшеница, ячмень, просо. Енисейская губерния полностью обеспечивала себя хлебом, часть его вывозилась в Иркутскую губернию и Забайкальскую область. На юге Енисейской губернии было развито товарное животноводство. Значительную роль в жизни населения играли охота, рыболовство, звероводство, к конца XIX века - также лесной промысел. В 1840-1850-х годах в Енисейской губернии интенсивно велась добыча золота (позднее центр золотопромышленности переместился в Иркутскую губернию). Оживлению экономической жизни Енисейской губернии способствовало строительство линий Транссибирской магистрали: Болотная - Красноярск (1896), Енисейск - Канск (1897), Канск - Иркутск (1898). Промышленность была развита слабо: 635 мелких предприятий (1900), около 900 предприятий (1916); крупнейшие - Красноярские железнодорожные мастерские, Знаменский стекольный завод, Абаканский железоделательный завод. Численность рабочих в промышленности и на транспорте составляла 15-18 тысяч человек (конец XIX века), 25-30 тысяч человек (1917). В Революцию 1905-1907 годов Енисейская губерния была охвачена массовыми выступлениями. После Октябрьской революции 1917 года в Енисейской губернии установлена советская власть. Во время Чехословацкого корпуса выступления 1918 года, в июле - августе, южная часть территории губернии была занята чехословацкими войсками, которые передали власть Временному сибирскому правительству. 18 ноября 1918 года власть на территории Енисейскй губернии перешла к правительству А.В. Колчака. В губернии действовало несколько «красных» партизанских отрядов, контролировавших значительную часть территории (к январю 1920 года - Ачинский, Канский, Красноярский и часть Енисейского уездов). В январе 1920 года, в ходе Восточного фронта наступления 1919-1920 годов, губерния занята частями РККА. К 1925 году включала Ачинский, Енисейский, Канский, Красноярский, Минусинский, Хакасский (образован в 1923 году) уезды. С 25 мая 1925 года Енисейская губерния - в составе Сибирского края.
Иллюстрации:
Архив БРЭ;
Архив бРЭ.