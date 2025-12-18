0 видео из 0

Доктор исторических наук, зав. кафедрой истории МГТУ имени Баумана, профессор кафедры истории России МПГУ Виталий Захаров проанализирует внешнюю политику России второй половины XVIII века. Какими были главные задачи внешней политики России? Как строились отношения с другими странами? Почему было принято решение о создании единоверческой церкви? Как Россия участвовала в подавлениях восстаний и разделе территорий? Какие народы и почему влились в Российскую империю при Екатерине II? Что им это дало? Ответы на эти и другие вопросы – в новом ролике.