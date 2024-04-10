8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

История царствования Екатерины II

Любавский М.

В данной книге знаменитый российский историк М. К. Любавский рассматривает царствование Екатерины II, ставшее эпохой в русской истории. Ярким и непосредственным языком рассказывается история жизни великой русской императрицы.Книга снабжена Приложениями, которые дополняют рассказ о Екатерине: история непродолжительного царствования и гибели Павла I, эволюция отношений России и Польши в период царствования Александра I, исследование жизни и деятельности великого князя Константина Николаевича.