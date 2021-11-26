ЖУЗЫ
ЖУЗЫ - крупные территориальные объединения казахов, сложившиеся в эпоху формирования казахской народности.
Существуют различные мнения по поводу причин возникновения жузов. В.В. Бартольд считал, что образование нескольких жузов было обусловлено различиями природных условий, условий ведения кочевого скотоводства и кочевого образа жизни на территории Казахстана. Большинство исследователей относит, однако, время оформления жузов к периоду становления Казахского ханства (XVI век) и рассматривает их как результат протекавших в эти годы этнополитических процессов. В науке не существует также утвердившейся точки зрения на происхождение самого термина «жуз». Некоторые учёные считают возможным соотносить понятие «жуз» с арабским словом «джуз» - «главная часть», «ветвь». В представлении казахов Старший жуз всегда был наиболее влиятельным. Он располагался на территории Южного Казахстана, в его состав входили племена уйсуней, канглы, дулатов, жалаиров и др. В отношениях с другими жузами племена Старшего жуза собирательно назывались «уйсуни». Средний жуз занимал районы Центрального и часть Северо-Восточного Казахстана и объединял обитавшие здесь племена кипчаков, аргынов, найманов и др. Собирательным наименованием племён Среднего жуза стал этноним «аргын». Младший жуз охватывал области Западного Казахстана, в которых проживали такие племена, как кердер, адай, черкеш и др. Основная часть казахов Младшего жуза собирательно именовалась «алчин» (алшин). Принадлежность к жузу, а внутри жуза - к определённому племени или роду играла ключевую роль в формировании отношений в казахском обществе XVII - 1-й половины XIX веков. После присоединения в середине XIX века территории Казахстана к Российской империи жузы были упразднены и официально прекратили своё существование. Однако в реальности принадлежность к тому или иному из них продолжала учитываться и оказывать влияние на решение кадровых, служебных и других вопросов в казахских землях, в том числе в советский период. Эта традиция сохраняется и в социально-политической жизни современного Казахстана.