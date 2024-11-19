Какими землями приросла Россия при Екатерине Великой? Север, Запад, Юг и Восток Правление императрицы Екатерины II отмечено триумфальными победами и колоссальным ростом престижа России на международной арене. При ней территория государства увеличилась почти на 800 000 км2, и это были не бескрайниеи малозаселенные земли Сибири, а плодородные области Европейской равнины. Время славы и блеска русского оружия в войнах с Турцией, Польшей и Швецией под знаменитое державинское «Гром победы, раздавайся!» уже современниками расценивалось как «Золотой век Российской империи».

Запад. Речь Посполитая

Еще одним важным направлением внешней политики стало западное, а именно решение «польского вопроса». К началу 1760-х гг. Речь Посполитая, некогда претендовавшая на великодержавный статус, окончательно ослабла от бесконечной внутренней борьбыдворянских группировок, нередко приобретавшей черты гражданской войны. Так, католическая партия, недовольная пророссийской политикой бывшего фаворита Екатерины короля Станислава Понятовского, организовала в 1768 году Барскую конфедерацию. В ответ Россия направила в Польшу войска. Барские конфедераты надеялись на помощь Османской империи, но война на юге шла в пользу России. В 1769–1772 гг. корпус А.В. Суворова разбил повстанцев под Ореховом, Ланцкроной и Столовичами, рассеял остатки конфедератов и занял Краков.

Главным итогом войны стал первый раздел Польши, инициатором которого выступил прусский король Фридрих Великий. Он склонил на свою сторону Австрию перспективой компенсировать в Польше потерю Силезии. Екатерина, которая с 1764 года через Понятовского контролировала всю Речь Посполитую, сначала выступала против раздела, но, опасаясь коалиции Турции, Франции, Австрии и Пруссии, в итоге согласилась с условием равного раздела. Секретные конвенции, подписанные в феврале 1772 года, стали основой последующих действий. В итоге под власть России перешли Инфлянтское воеводство в Ливонии и часть Белоруссии до Двины и Днепра с территорией в 92 000 км2 с населением около 1,8 млн человек. Согнанный штыками австрийских, прусских и русских солдат польский сейм 18 сентября 1773 года ратифицировал новое статус-кво.

После раздела 1772 года в Речи Посполитой начались реформы, оздоровившие финансы, промышленность, образование. В стране действовали две партии – настроенная антироссийски патриотическая и пророссийская королевская. В итоге 3 мая 1791 года после четырех лет обсуждения сейм принял конституцию, отменявший одиозное право любого депутата на вето, уравнивались в правах дворяне и горожане, вводился двухпалатный парламент и т.д. Во многом это был документ своего времени, который на фоне революционных потрясений во Франции привел Екатерину в ярость – впольской конституции она видела потерю российского влияния.

По окончании русско-турецкой войны 1787–1791 гг. императрица двинула две армии в Польшу. Формально, Екатерину призвали для наведения порядка и борьбы с французским революционным влиянием польские магнаты, так называемой Тарговицкой конфедерации, которые боялись, что результатом внутренних реформ в Речи Посполитой станет потеря ими статуса и привилегий. Закаленные в сражениях «чудо-богатыри» легко сломили сопротивление польской шляхты. В 1793 году конвенция о разделе Польши, подписанная Пруссией и Россией, получила утверждение гродненского сейма. К Российской империи отошли Подолия, Волынь, восточная часть Полесья и белорусско-литовские земли по линии Динабург – Пинск – Збруч, общей площадью 244 000 км2. Значительную часть приобретенногонаселения составляли польские евреи, что послужило причиной введения черты оседлости, действовавшей в Российской империи с 1791 года и вплоть до ее падения.

Отчаянное восстание, поднятое поляками во главе с Тадеушем Костюшко в марте 1794 года, стало агонией Речи Посполитой и послужило причиной ее третьего раздела. Русские войска под руководством А.В. Суворова штурмом взяли Варшаву. Великий полководец получил фельдмаршальский жезл, а Польшу окончательно поделили три соседние империи. В состав России вошли польские и литовские области к востоку от Буга и по линии Немиров – Гродно.В 1795 году Россия присоединила герцогство Курляндское и превратила его в губернию.

По итогам трех разделов территория России выросла на 508 000 км2, а количество подданныхувеличилось на 7 млн человек. Большей частью это были экономически развитые земли с трудолюбивым населением, однако социальное, этническое и религиозное многообразие Западного края ставило перед государством множество проблем. Многие историки – например, В.О. Ключевский – считали уничтожение при третьем разделе слабой буферной Польши большой ошибкой Екатерины.

Юг. Кавказ

Колонизацию Северного Кавказа можно рассматривать как продолжение южной политики Екатерины. В прикубанских степях кочевали вассальные от Крымского ханства ногайские орды, нередко промышлявшие набегами на русские поселения. В 1778 году на Кубань был послан А.В. Суворов. Он установил дружеские отношения с черкесскими князьями, давними недругами ногайцев, построил на правом берегу Кубани оборонительную Азово-Моздокскую линию протяженностью более 500 км, включавшую девять крепостей и 20 полевых укреплений. Этот плацдарм обеспечивал относительно прочную связь с Закавказьем – в первую очередь, с Грузией.

В 1783 году после присоединения Крыма окрестные народы были приведены в подданство России. Ногайцев, поднявшие мятеж, вскоре усмирили в ходе Закубанского похода Суворова 1783 года. В 1792 году Екатерина даровала земли правобережной Кубани Черноморскому казачьему войску, которое в течение нескольких лет заложило 40 станици войсковую столицу Екатеринодар (ныне Краснодар). Это позволило надежно укрепить южные границы империи и создать задел для экономического развития региона.

Главное место в кавказской политике Екатерины занимали отношения с Грузией и Кабардой. Главными опорными пунктами русского влияния были Моздок и Кизляр –крепости на Тереке. Через них Россия поддерживала связи со многими районами Северного Кавказа – Чечней, Дагестаном, Осетией, Адыгеей. Во время первой русско-турецкой войнывесной 1770 года ингушские старейшины присягнули России. Этот договор стал первым успехом России на Северном Кавказе при Екатерине. В 1774 году по условиям мира с Турцией в состав России вошла Кабарда. Отношения между русскими и горцами не всегда складывались гладко: строительство крепостей, пограничных линий, Военно-Грузинской дороги, наплыв переселенцев вызывали недовольство местного населения. В 1785 году на Кавказе началось восстание шейха Мансура – предтеча затяжной Кавказской войны XIX века.

В царствование Екатерины был подписан знаменательный Георгиевский трактат о принятии под российское покровительство Картли-Кахетинского царства (восточной части Грузии). В договоре, подписанном 24 июля 1783 года, Россия обязалась защищать Грузию в случае иноземного вторжения и обязалась ввести на ее территорию в качестве гарантии два батальона егерей. Для упрочения своего положения в 1784 году Россия заложила крепость Владикавказ.Однако во время второй русско-турецкой войны трактат, по сути, утратил силу, когда осенью 1787 года русские батальоны покинули территорию Кахетии. В 1795 году грузинская столица Тифлис подверглась полному разорению со стороны персидского шаха, что привело к русско-персидской войне 1795–1796 гг. В состав Российской империи Грузия вошла уже при Павле I.

Север. Швеция

В разгар второй русско-турецкой войны 1787–1791 гг. Швеция посчитала, что пришло время реванша за поражение в войне 1700–1721 гг. В июне 1788 года шведская армия численностью 38 000 человек во главе с королем Густавом III вторглась в приграничные земли в южной Финляндии, чем создала большой переполох в Петербурге. Главная русская армия находилась тогда под Очаковом, наличных сил было недостаточно, и был риск внезапного движения шведов на столицу.

Однако успешные действия адмирала С.К. Грейга на море сорвали намечавшийся «блицкриг». В 1789–1790 гг. боевые действия развернулись в основном на Балтике и побережье Финляндии, и шли с переменным успехом. Екатерина стремилась к скорейшему миру, и в итоге 3 августа 1790 года Россия подписала Верельский мирный договор, не подразумевавший территориальных уступок ни одной из сторон.

Дальний Восток и Русская Америка

Русские первопроходцы достигли этих отдаленных восточных земель еще в середине XVII века, когда на Колыму прибыл казацкий отряд Ивана Ерастова. Чукчи приняли гостей неприветливо и отказались платить ясак. Свою воинственность они доказывали неоднократно, с луками и копьями умелосопротивляясь русским солдатам, вооруженным мушкетами. В 1763 году в сенате подняли вопрос о ликвидации Анадырского острога: за 100 лет существования он обошелся казне почти в 1,4 млн. рублей, в то время как ясака от чукчей было получено менее чем на 30 000. В 1771 году русские войска ушли с Чукотки. Уговоры и подкуп оказались гораздо более действенными, чем грубая сила: в 1779 году чукчи вошли в состав Российской империи на особых условиях – собственным судом, автономией во внутренних делах и освобождением от ясака на 10 лет, который в дальнейшем мог платиться по желанию(шкурка лисицы с взрослого мужчины).

На землю Курильских островов русские казаки впервые вступили в августе 1711 года. К 1770-м гг. торговые связи с Курилами, населенными преимущественно айнами, носили регулярный характер. Попытки русских обложить айнов данью приводили к боевым столкновениям, пока в 1779 году Екатерина не издала указ о принятии курильских жителей в русское подданство с запретом собирать с них ясак.

Считается, что в 1648 году в ходе экспедиции Семена Дежнева русские впервые вступили и на американскую землю. Первое торговое поселение Уналашка на Аляске появилось на Американском континенте лишь в 1772 году, в правление Екатерины. Важнейшую роль в развитии Русской Америки сыграла деятельность Г.И. Шелихова и Северо-Восточной компании. Начиная с 1784 года русские колонисты на постоянной основе стали селиться на побережье Аляски и Алеутских островах, крестить аборигенов в православие и внедрять свои сельскохозяйственные культуры, сажая репу, свеклу, морковь и капусту. Колонизация, начатая Шелиховым, была продолжена А.А. Барановым и П.С. Лебедевым-Ласточкиным. К концу екатерининского правления русские встали твердой ногой на американский берег.