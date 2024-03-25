Какими землями приросла Россия при Екатерине Великой? Юго-запад Правление императрицы Екатерины II отмечено триумфальными победами и колоссальным ростом престижа России на международной арене. При ней территория государства увеличилась почти на 800 000 км2, и это были не бескрайние и малозаселенные земли Сибири, а плодородные и многолюдные области Европейской равнины.

Правление императрицы Екатерины II отмечено триумфальными победами и колоссальным ростом престижа России на международной арене. При ней территория государства увеличилась почти на 800 000 км2, и это были не бескрайниеи малозаселенные земли Сибири, а плодородные области Европейской равнины. Время славы и блеска русского оружия в войнах с Турцией, Польшей и Швецией под знаменитое державинское «Гром победы, раздавайся!» уже современниками расценивалось как «Золотой век Российской империи».

Международное положение России к 1762 году

Императрица Екатерина Алексеевна взошла на трон в результате переворота 28 июня 1762 года. Одной из причин свержения императора Петра III стало его решение выйти из Семилетней войны и отказаться от всех ее приобретений в Восточной Пруссии. Нелепый поступок мужа привел Екатерину и президента коллегии иностранных дел Н.И. Панина к выводу, что во главу угла необходимо ставить не коалиционные, а национальные интересы. Таковыми на международной арене считалось, прежде всего,решение турецкого, польского и шведского вопросов.

Для дипломатического обеспечения практических шагов была принята концепция «Северного аккорда», разработанная выдающимся дипломатом Иоганном Альбрехтом фон Корфом, в которой союз с Пруссией при доброжелательном нейтралитете Англии рассматривался как противовес франко-австрийскому альянсу. Эта концепция просуществовала до начала 1780-х гг., пока влияние при дворе не приобрел канцлер А.А. Безбородко – сторонник австро-русского сближения и создания вдоль границ России пояса лояльных буферных государств.

Если перейти к фактической стороне вопроса, то необходимо было ликвидировать угрозы русским территориям со стороны Турции и ее вассалов, взять под полный контроль Польшу, что, впрочем, по началу не означало её ликвидацию как государства, и устранить реваншистские посягательства со стороны Швеции. Стоит подчеркнуть, что все три вышеперечисленные державы ориентировались в своей внешней политике на Францию, и это позволяло надеяться на благожелательность Великобритании.

Юго-запад. Османская империя

К первой войне 1768–1774 гг. с Турцией Россия подошла дипломатически подготовленной. Союз с Пруссией,нейтралитет Англии и польская приманка для Австрии позволили сосредоточить все русские вооруженные силы против Османской империи. Смелый стратегический план, согласно которому две полевые армии наступали с фронта, а Балтийский флот зашел с тыла через Средиземное море, позволили захватить инициативу.

Главные сражения развернулись на территории современной Молдавии, где в июне-июле 1770 года 1-я армия генерал-аншефа П.А. Румянцева последовательно разгромила турецкую и крымско-татарскуюармии при Рябой Могиле, Ларге и Кагуле. В то же время русские эскадры нанесли сокрушительное поражение турецкому флоту при Чесме. В 1771 году война переместилась на Дунай, а 2-я армия генерал-аншефа В.М. Долгорукова вошла в Крым.

К 1773 году для турок всё выглядело удручающе: Румянцев несколько раз переправлялся на правый берег Дуная, русский флот блокировал Бейрут (нынешнюю столицу Ливана), азовская флотилия взяла под контроль часть черноморского побережья. После смерти в январе 1774 года султана Мехмеда III начались переговоры. 21 июля 1774 года по мирному договору, подписанному в Кючук-Кайнарджи на территории современной Болгарии, Россия получила Большую и Малую Кабарду, Азов, Керчь, Еникале, Кинбурнскую косу, степь между Днепром и Южным Бугом, право иметь свой флот на Черном море. Крымское ханство получило независимость от Турции.

Организация новых территорий привела к ликвидации казачьего Запорожского войска, чья автономность раздражала императрицу. В последней войне запорожцы дважды получали царские грамоты с похвалами, однако, как полагала Екатерина, Запорожская Сечь своей вольницей мешала развитию Новороссийской и Азовской губерний в нужном направлении. Уничтожение Запорожской Сечи готовилось в тайне с марта 1775 года. Привилегии, данные казакам Стефаном Баторием и Богданом Хмельницким, были объявлены незаконными, а в манифесте от 3 августа 1775 года запорожцы обвинялись во многих преступлениях.

Впрочем, ко времени издания манифеста Сечи уже не было: еще 5 июня 1775 года отряд генерала П.А. Текели численностью около 12 000 человек стремительно выдвинулся к Запорожью и предъявил кошевому атаману П.И. Калнышевскому ультиматум. Казацкая старшина, частью подкупленная, сразу подчинилась, выдала архив и казну. Казаки вышли из крепости, и ту сравняли с землей огнем артиллерии. Земли запорожцев вошли в состав Новороссийской губернии. Часть казаков бежала на Днестр во владения турецкого султана, часть осталась жить на прежних местах и смешалась с прочим населением, часть составила ядро Черноморского казачьего войска и была переселена на Кубань.

Хотя по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору Крымское ханство получало независимость, суверенитет Крыма существовал больше на бумаге. До конца 1774 года на полуострове оставались турецкие гарнизоны и русские войска. Политическая борьба между пророссийской и протурецкой партиями не ослабевала. С геополитической точки зрения Крым имел первостепенное значение для прочного укрепления Российской империи в Северном Причерноморье. Его стратегическое положение позволяло контролировать Черное море и непосредственно угрожать Стамбулу. Поэтому, воспользовавшись тем, что турки не вывели свой контингент из Каффы, как предписывалось договором, в конце 1776 года 20-тысячный русский корпус занял Перекоп и Бахчисарай. Протурецкий крымский хан Девлет-Гирей бежал за море.

Новым ханом стал русский ставленник Шагин-Гирей. Он попытался европеизировать своих соотечественников, но встретил с их стороны ожесточенное сопротивление. В Крыму произошло несколько восстаний. В конце концов,Екатерина поручила Г.А. Потемкину осуществить план по вхождению Крыма в состав России. 28 июня 1783 года был обнародован манифест, и Потемкин лично принял присягу крымской знати. Мурзы, беи и муллы торжественно поклялись в верности России. В Турции решили, учитываявоенно-политическое сближение Петербурга и Вены, пока воздержаться от войны.

Ободренные военными и внешнеполитическими успехами, высшие круги российской столицы уже подумывали о «греческом проекте» – разделе Османской империи между Россией, Австрией и Венецией, освобождении балканских славян, возрождении Византийской империи. Рост могущества России шёл вразрез с интересами главных мировых игроков – Франции и Англии, ревностно следящих за сохранением баланса сил на Европейском континенте. В 1787 году они побудили султана Абдул-Гамида I предъявить России ультиматум с требованием возвращения Крыма и прочих земель. Получив отказ, Турция начала боевые действия.

Вторая русско-турецкая война 1787–1791 гг.стала звездным часом легендарного полководца А.В. Суворова. Сражения при Кинбурне, Фокшанах, Рымнике и Измаиле под его командованием навечно вошли в анналы военного искусства. На Кавказе и в Черном море дела шли не менее успешно. В 1791 году генерал И.В. Гудович овладел Анапой, а русская эскадра контр-адмирала Ф.И. Ушакова разбила у мыса Калиакрия эскадру капудан-паши Хуссейна и алжирского паши Саида-Али и готовилась бомбардировать Стамбул. В этих условиях Турция запросила мира. По договору, подписанному 29 декабря 1791 года в Яссах, Россия получала земли между Южным Бугом и Днестром, земли Северного Причерноморья, включая Крым, а границей на Кавказе стала река Кубань. Современники досадовали, что полученные выгоды не соответствовали громким победам, однако на фоне формирования враждебной коалиции Великобритании, Пруссии и Швеции результат оказался вполне приемлемым.

Полный контроль над южнорусскими степями и северочерноморским побережьем дал России многочисленные экономические, торговые и военные преимущества. В духе своего времени Екатерина рассматривала бескрайние степные просторы с редкими кочевьями как Новую Россию (Новороссию) и старалась заселить ее колонистами – русскими, украинцами, греками, армянами, немцами. За 20 лет с 1774 по 1793 гг. население Новороссии выросло в восемь раз, до 820 000 человек. В короткий отрезок времени здесь появились крупные города – Херсон, Николаев, Одесса, Севастополь, Мариуполь, Симферополь и другие. Расцвела морская торговля, виноградарство и земледелие. Появились морские верфи, заводы, фабрики. В XIX веке Новороссийский край превратился в мощный индустриальный регион с сотнями промышленных предприятий.