ГЕОРГИЙ XII
ГЕОРГИЙ XII - Багратиони, последний царь (с 1798 года) Картли-Кахетинского царства (Восточная Грузия).
Сын Ираклия II. Возобновил Георгиевский трактат 1783 года . Частые набеги лезгин из Дагестана, попытки иранского Фетх-Али-шаха навязать свою опеку Восточной Грузии и внутренние распри склонили Георгия XII просить императора Павла I принять Картли-Кахетинское царство под власть России. Скончался, не дождавшись возвращения своих послов из России. Манифест Павла I о присоединении Восточной Грузии к России был подтверждён Александром I. После смерти Георгия XII и ввода российских войск в Восточную Грузию его сын Давид не наследовал престола, а Картли-Кахетинское царство было упразднено.