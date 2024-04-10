8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Император Павел I

Шильдер Н.

Павел I – самая неоднозначная и загадочная фигура российского императорского дома Романовых. Поклонник прусского императора Фридриха, магистр Мальтийского ордена, погибший в результате заговора, в котором был замешан его сын, – о нем после смерти ходило множество слухов и легенд. Последующие поколения называли его то самодуром, тираном и «увенчанным злодеем», то, напротив, «российским Гамлетом» и рыцарем эпохи.