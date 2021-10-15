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О лекторе

Орлов Игорь Борисович — доктор исторических наук, профессор, заместитель руководителя Департамента политической науки Факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

План лекции

1. Причины дворцовых переворотов; 2. Особая роль гвардии; 3. Проблема фаворитизма; 4. Верховный совет и судьба «кондиций»; 5. Анна Иоанновна и «бироновщина»; 6. Правление Елизаветы Петровны; 7. Борьба дворян за отмену обязательной службы и Указ о вольности дворянской; 8. Дворцовый переворот 1762 г. и его последствия.

Аннотация

В рамках данной лекции рассматривается исторический период 1725-1762 гг., получивший в историографии с подачи В.О. Ключевского наименование «эпоха дворцовых переворотов». Причины складывания монархического режима, «ограниченного цареубийством» заключались в отсутствии не только четких механизмов передачи власти, но и широкой народной опоры режима. Именно в силу этого принятие политических решений правительством сильно зависело от позиции гвардии. В этой связи «десятидневную конституционно-аристократическую монархию XVIII в.» (Верховный тайный совет и «кондиции») можно расценивать как возможность смены самодержавного правления вариантом конституционной монархии. Далее в данной лекции рассматриваются такие элементы политической системы периода 1725-1762 гг., как фаворитизм, гвардейская корпорация, «засилье» иностранцев, Тайная канцелярии, наличие стоящих над Сенатом органов (Верховный совет, Кабинет министров, Конференция при Высочайшем дворе). Мы наблюдаем, как на протяжении рассматриваемого периода российское дворянство постепенно освобождается от обязательной службы. Тем самым совершается отход от задуманной Петром I модели дворянской бюрократии в сторону бюрократии всесословной. В целом можно сделать вывод, что европейские ориентиры периода дворцовых переворотов подготавливали почву для распространения в России идеологии Просвещения. Движение по этому пути подразумевало не только падение роли Церкви, но и упразднение со временем традиционной модели русской монархии.

Вопросы по теме лекции

1. Почему именно XVIII век стал «эпохой дворцовых переворотов»? 2. В чем состоит причина сравнительной легкости осуществления переворотов в России XVIII столетия? 3. Как объяснить факт широкой кооптации иностранцев в структуры государственной власти Российской империи XVIII века? 4. Как оценить «кондиции», предложенные «верховниками» Анне Иоанновне: как аристократическую реакцию или попытку введения конституционного правления? 5. Сохранилась ли в эпоху дворцовых переворотов преемственность по отношению к эпохе Петра I?

Литература

1. Алхазашвилли Д.М. Борьба за наследие Петра Великого. М., 2002. 2. Анисимов Е.В. Елизавета Петровна. М., 2002. 3. Анисимов Е.В. Россия без Петра. СПб., 1994. 4. Гордин Я.И. «Меж рабством и свободой». 19 января-25 февраля 1730 г. СПб., 1994. 5. Мыльников А.С. Петр III: Повествование в документах и версиях. М., 2002. 6. Павленко Н.И. «Птенцы гнезда петрова». М., 1994. 7. Павленко Н. Екатерина I. М., 2004. 8. Петрухинцев Н.Н. Царствование Анны Иоанновны: Формирование внутриполитического курса и судьбы армии и флота. СПб., 2001. 9. Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: Реформы в России XVIII в. Опыт целостного анализа. М., 1999.