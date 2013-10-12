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Это видео – продолжение рассказа об императрице Анне Иоанновне, «Царице престрашного зраку». Чем запомнились 10 лет ее правления, считавшиеся, по мнению даже дореволюционных историков, самыми страшными в истории российского самодержавия? Восшествие на трон, произошедшее в духе авантюрного романа, разгром боярской олигархии и годы безжалостного подавления любого даже намека на инакомыслие. Варварские забавы, придворные шуты и знаменитый Ледяной дом, охотничий геноцид, массовые репрессии против высшей аристократии и ставшая притчей во языцех Бироновщина. И в то же время – реформа управления, упорядочение сбора налогов, экспедиции на Дальний Восток.