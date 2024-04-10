8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Россия без Петра

Анисимов Е.

Построенная на оригинальных источниках, она рассказывает о драматической истории России эпохи дворцовых переворотов, о бывшей "лифляндской пленнице", ставшей императрицей Екатериной I, о "полудержавном властелине" А. Д. Меншикове, о царственном отроке Петре II, попавшем под влияние клана Долгоруких, об императрице Анне Ивановне и её фаворите Бироне, о фельдмаршале Минихе, свергнувшем всесильного Бирона, о начальнике Тайной канцелярии А. И. Ушакове и его ведомстве.