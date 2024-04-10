8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Куда ж нам плыть? Россия после Петра Великого

Анисимов Е.

Евгений Анисимов известный историк, ученый с мировым именем уверен: о далеком прошлом нашей страны надо писать так, чтобы было интересно всем. История в его интерпретации настоящий детектив с завязкой, стремительным развитием событий и неожиданной развязкой. В новой книге взгляд историка падает на эпоху дворцовых переворотов после смерти Петра I. «Он лежал в своем золоченом гробу, а претенденты на престол спешно решали коренной вопрос: «Куда ж нам плыть?»» История правлений ближайших преемников Петра Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, их борьба за власть, страсти и драмы личной жизни содержание этой книги.