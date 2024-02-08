Пётр Второй. Тинейджер на троне

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Что было не так с завещанием Екатерины Первой? Как юный престолонаследник, Петр Второй был втянут в паутину боярских интриг? Какой экзотический план по сведению двух кровных линий Петра Первого так и не был воплощен в жизнь? Что случилось с одним из главных соратников Петра I Александром Меншиковым и как сложились судьбы его потомков?

Разгульная жизнь Петра Второго и его близкое общение с Долгорукими чуть не погубило всё, что делало Россию великой державой. Кто выиграл от опалы Меньшикова? Кто спас Петербург от полного обветшания? Почему Россия чуть не лишилась своего флота? Какое мистическое предзнаменование ждало невесту Петра Второго в день помолвки и что случилось с молодым императором в день назначенной свадьбы?