Миних. Стойкий русский немец

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Бурхард Кристоф фон Мюнних, он же – Христофор Антонович Миних. Немец по происхождению, он большую часть жизни провел на русской службе и очень много сделал для реформы российской армии и системы военного образования. Это был человек удивительной судьбы, в которой были и взлеты, и падения, и который до конца оставался верен себе. Что Миних написал в письме Петру I? Что происходило в Петербурге после возвращения столицы в Москву? Правда ли, что при российском дворе действовала немецкая партия? Чем знаменит Миних как полководец, и за что Христофор Антонович 20 лет провел в сибирской ссылке?