ЕКАТЕРИНА I. Три загадки Екатерины I

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Три загадки первой женщины на троне Российского государства. Что Петр I нашел в Екатерине? Как Екатерина останавливала частые вспышки гнева у Петра I? Как такая умная, осторожная и хитрая женщина, пользовавшаяся безграничным доверием государя, могла дать повод заподозрить себя в супружеской неверности? Что послужило настоящей причиной казни секретаря Екатерины Виллима Монса? Злоупотребления коррупционного характера или любовная связь с Екатериной? Что Екатерина сказала при виде отрубленной головы Монса, посаженной на пику?