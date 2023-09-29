Разумо́вские

Разумо́вские — род российских государственных деятелей. Первое поколение — сыновья «реестрового» казака Г. Я. Розума, второе поколение — дети Кирилла Григорьевича Р.

1) Алексей Григорьевич Р. (17[28].03.1709, хутор Лемеши Черниговской губ. — 06[17].06.1771, Санкт-­Петербург). Отличался красивым голосом; в 1731 полковник Ф. С. Вишневский привез его в Петербург, где он попал в придворную капеллу и стал фаворитом цесаревны Елизаветы Петровны . Под фамилией Р. получил должность управляющего сначала одним из ее имений, затем и всего ее двора. В правление Анны Леопольдовны назначен камер-­юнкером цесаревны, после дворцового переворота 1741 награжден орденом Св. Анны, личным указом Елизаветы Петровны произведен в действительные камергеры и поручики лейб-кампании с генеральским чином. Во время коронации в Московском Кремле А. Р. нес шлейф. Существует предание о том, что поздней осенью 1742 в глубокой тайне, в церкви подмосковного села Перово состоялось венчание А. Г. Р. и императрицы. В 1744 А. Р. получил графское достоинство Священной Римской и Российской империй. К концу 1740‑х с возвышением И. И. Шувалова влияние А. Р. несколько ослабло, но он сохранил политический вес. При его покровительстве при дворе образовалась так называемая «русская партия», в которую вошли Г. Н. Теплов, В. Е. Ададуров, А. П. Сумароков, И. П. Елагин. После смерти А. Р. все его состояние перешло к К. Г. Р.

2) Кирилл Григорьевич Р. (18[29].03.1728, хутор Лемеши Черниговской губ. — 09[21].01.1803, Батурино, Черниговская губ.). В 1740 вызван в Петербург старшим братом и под вымышленным именем отправлен учиться в Страсбургский университет. Вернувшись в Россию, К. Г. Р. в 1745 пожалован в действительные камергеры, в 1746 стал президентом Академии наук. В этом же году обручился с Е. И. Нарышкиной, фрейлиной императрицы и ее внучатой племянницей. В качестве приданого получил подмосковное имение Петровское, ставшее Петровским-­Разумовским, где ­архитектор А. Ф. Кокоринов пострил усадьбу в стиле Версаля. Возвышение Р. способствовало экономическому развитию их родины — Малороссии и восстановлению там гетманства. 25 июля 1750 императрица подписала указ о конфирмации заочно избранного гетманом К. Р., в 1751 он получил орден Святого апостола Андрея Первозванного, став вторым после И. С. Мазепы гетманом Малороссии, удостоившимся высшей государственной награды. К. Г. Р., будучи полковником Измайловского полка, выступил сторонником Екатерины II , его полк первым присягнул ей на верность после дворцового переворота 1762. Попытка К. Р. сделать гетманство наследственным привела к его упразднению указом Екатерины II в 1764. Последние годы жизни провел в Петровском-­Разумовском, а затем в гетманской резиденции в Батурине. Имел пять сыновей — Алексея, Петра, Андрея, Льва, Григория и Ивана.

3) Алексей Кириллович Р. (12[23].09.1748, Санкт-­Петербург — 23.03[04.04].1822, Почеп, Черниговская губ.). Обучался в Страсбургском университете, в 1775 получил чин действительного камергера, в 1786 назначен сенатором, в 1795 вышел в отставку. Вновь поступил на службу в 1807 и был назначен попечителем Московского университета, вместе с которым под управлением А. К. Р. находился Московский учебный округ. Министр народного просвещения и член Государственного совета (с 1810), под его руководством были открыты новые учебные заведения, ученые общества, разработан устав Царскосельского лицея, открывшегося в 1811. По инициативе А. К. Р. во всех учебных заведениях были введена дисциплина «Богословие» и цензурные ограничения. В 1816 вышел в отставку, последние годы провел в местечке Почепе Черниговской губернии. С 1774 женат на Варваре Петровне Шереметевой, в браке имел трех дочерей и двух сыновей, со смертью которых род Р. пресекся по мужской линии. От внебрачных детей пошел род Перовских.

4) Андрей Кириллович Р. (22.10[02.11].1752, Глухов — 11[23].09.1836, Вена). Обучался в Страсбургском университете, в 1770 принимал участие в Первой Архипелагской экспедиции и Чесменском сражении, в 1775 перешел на придворную службу, где вступил в любовную переписку с великой княгиней Натальей Алексеевной. В 1777–1785 — первый чрезвычайный и полномочный посол в Неаполе и на Апеннинах, в 1785— посол в Дании, в 1786–1788 — посол в Швеции, в 1797–1799, 1801–1807 — посланник, затем посол в Вене. Под влиянием второй жены графини К.-Д. фон Тюргейм после 1816 принял католичество.

Лит. : Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. [В 5 т.] СПб., 1880–1894; Болотина Н. Ю. Граф К. Г. Разумовский и семейство Воронцовых // Е. Р. Дашкова: Портрет в контексте истории. М., 2004. С. 114–124; Киселев М. А. Патроны, слуги и друзья. Русско-­украинские неформальные связи и управление Гетманщиной в 1700–1760‑х гг. Екатеринбург, 2022. Н. Ю. Болотина.