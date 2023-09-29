Пётр II Алексéевич

Пётр II Алексéевич (12[23].10.1715, Санкт-Петербург — 19[30].01.1730, Москва) — российский император (с 1727), внук Петра I , сын царевича Алексея Петровича и принцессы бланкенбургской-вольфенбюттельской Шарлотты-Христины-Софии; последний представитель прямой мужской линии династии Романовых . Благодаря А. Д. Меншикову назначен Екатериной I наследником престола. Не получил должного образования, государственными делами не занимался; при нем управление полностью сосредоточилось в Верховном тайном совете . Находился под сильным влиянием первоначально А. Д. Меншикова, затем — князей Долгоруких , был объектом их матримониальных планов. С 1728 вместе с двором пребывал в Москве. Умер от оспы, не назначив преемника, что вызвало династический кризис, разрешенный Верховным тайным советом в пользу Анны Ивановны . Похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.

Лит. : Алексеев А. С. Сильные персоны в Верховном тайном совете Петра II и роль князя Голицына при воцарении Анны Иоанновны. М., 1898; Павленко Н. И. Петр II. М., 2006; Курукин И. В. Эпоха «дворских бурь». Очерки политической истории послепетровской России (1725–1762 гг.). СПб., 2019. А. Б. Плотников.