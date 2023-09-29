Па́нины
Па́нины — графский и дворянский род, известный с 1‑й половины XVI в. Графами Российской империи были сделаны братья Петр и Никита Ивановичи П. (1767).
Петр Иванович (1721–1789) — генерал-аншеф и сенатор (1762), выдающийся военачальник. Вступил в военную службу в 1736 солдатом в лейб-гвардии Измайловский полк. Отличился в Русско-турецкой войне 1735–1739 (см. Русско-турецкие войны XVII–XIX вв.) и Русско-шведской (1741–1743) войнах (см. Русско-шведские войны XVII—XIX вв.). Отличился в Семилетней войне, получил чин генерал-поручика.
После вступления на престол Екатерины II был осыпан милостями, а в 1769 ему было вверено командование над 2‑й армией, воевавшей против турок. На этом посту Петр Иванович добился значительных успехов: взял г. Бендеры (1770) и ускорил падение крепости Аккерман. Был награжден орденом Св. Георгия 1‑й степени, однако Екатерина II осталась им недовольна (штурм Бендер стоил 6 тыс. жизней русской армии, а сам город был превращен в руины). Чувствуя себя обиженным и страдая от расстроенного здоровья, Петр Иванович вышел в отставку и поселился в Москве, не стесняясь открыто критиковать императрицу, называвшую его «персональным оскорбителем» и «дерзким болтуном». Возвращен на службу во время восстания Е. И. Пугачева (см. Пугачёва восстание), назначен командующим всеми правительственными войсками, действовавшими против мятежников (1774), а также управляющим Казанской, Оренбургской и Нижегородской губерниями. После подавления восстания Пугачева снова вышел в отставку (1775).
Его брат Никита Иванович (1718–1783) — дипломат, политический деятель, наставник великого князя Павла Петровича (см. Павел I). Дипломатическую карьеру начал послом в Дании (1747), затем был перемещен в Швецию. Там, по-видимому, увлекся конституционными идеями. В 1760 назначен воспитателем цесаревичу Павлу. После прихода к власти Екатерины II (1762) представил ей проект учреждения императорского Совета и реформы Сената (оба проекта были отклонены). В 1762–1783 фактически заведовал всеми внешнеполитическими делами, предложив, в частности, план «Северного Аккорда» (союз северных держав для противодействия стремлениям Бурбонов и Габсбургов). В последние годы жизни совместно со своим секретарем Д. И. Фонвизиным разработал проект Конституции, от которой дошло только введение (в частности, подчеркивал связь политической свободы с правом частной собственности).
Ист.: Письма графа Петра Ивановича Панина к брату его графу Никите Ивановичу // Русский архив. 1888. Кн. 2. Вып. 5.
Лит.: Лебедев П. С. Графы Никита и Петр Панины. СПб., 1863. Н. А. Могилевский.