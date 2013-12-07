Открыта Аляска Экспедиция И. Федорова и М. Гвоздева на боте «Гавриил» обследовала Аляску. На более ранних русских картах она изображалась в виде острова.

РОССИЙСКИЕ КОЛУМБЫ. ГВОЗДЕВ

Русские географические открытия на тихоокеанском севере, плавание Ивана Федорова и Михаила Гвоздева (1732) и особенно вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга и Алексея Чирикова (1741), в ходе которой мореплаватели достигли побережья Северной Америки и открыли многие из островов Алеутской гряды, давно уже тщательно изучаются учеными различных стран. <…>

Между тем, «Большая Земля» (Аляска) была все же открыта как раз напротив Чукотки, но честь этого открытия принадлежала уже не Витусу Берингу, а Михаилу Гвоздеву и Ивану Федорову, которые отправились в район Чукотки летом 1732 г. на том же самом боте «Св. Гавриил», на котором в 1728 г. плавали участники Первой Камчатской экспедиции.

Со времен первой работы А.П. Соколова о плавании русских к Америке в 1732 г. широкое распространение получило мнение о том, что командиром бота был подштурман Федоров, а его помощником - геодезист Гвоздев. В той или иной степени это мнение разделяли А.С. Сгибнев (1869), Л.С. Берг (1946), А.В. Ефимов (1948, 1971), В.А. Дивин (1956, 1971) и др. Пожалуй, лишь Ф.А. Голдер в 1914 г. впервые серьезно усомнился в том, что тяжело больной Федоров, которого внесли на борт «Св. Гавриила» на носилках, мог в полной мере исполнять свои обязанности. «Бремя ответственности за экспедицию, - писал Голдер, - пало на геодезиста Гвоздева и отчасти на Мошкова, который до этого служил у Беринга». Наконец, уже в наше время Л.А. Гольденберг на основе всей совокупности архивных и опубликованных источников показал, что по распоряжению капитана Д.И. Павлуцкого М.С. Гвоздев «стал единоличным руководителем морского похода к Большой Земле», а его действительным помощником по навигационным делам был опытный мореход К. Мошков.

23 июля 1732 г. «Св. Гавриил» вышел из Нижнекамчатского острога, а 13 августа подошел к восточной оконечности Азии (ныне мыс Дежнева). Осмотрев азиатский берег, экспедиция отправилась к острову Св. Диомида, ранее открытому В. Берингом, и установила, что в действительности там не один, а два острова (ныне о-в Ратманова и о-в Крузенштерна). 21 августа мореплаватели подошли к «Большой Земле» в районе северо-восточнее современного мыса Принца Уэльского, но из-за плохой погоды высадиться на берег не смогли. Затем «Св. Гавриил» «пошел подле земли к южному концу» (по всей видимости, этого мыса). Дальнейшее плавание вдоль американского побережья описано М. С. Гвоздевым следующим образом: «От южного конца к западной стороне видели юрты - жилья версты на полторы, и ко оным де юртам за ветром блиско подойтить было нельзя, и пошли подле земли на южную сторону, и стало де быть мелкое место, бросили лоты, глубины 7 и 6 сажен, и с того места возвратились назад и стали лаверить подле Большой Земли, чтоб к земле подотить, и стал де быть ветр велик от земли противной. И сказал подштюрман (И. Федоров), что надлежит им итить и держать курс зюд-вест. И от оной Большой Земли таким великим ветром отнесло, а ветр де был норд-норд-вест. А с четвертого де острова (о. Кинга) пригреб к борту чюкча в малом ялыче, по их называетца кухта, а от боту был в растоянии сажен в шести, и он де, Гвоздев, ево чрез толмача спрашивал о Большой Земли: какая земля, и какие на ней живут люди, и есть ли лес, также и реки, и какой зверь. И он де, чюкча, сказывал толмачу и назовал Большой Землей, и на ней де живут их же чюкчи, и лес де имеетца, также и реки, а про зверей сказывал, что имеетца алень дикой, куницы и лисицы, и бобры решные».

Такого же мнения придерживался и С. П. Крашенинников, писавший в своей знаменитой книге «Описание земли Камчатки»: «Народ, который живет по островам около Чукотского носа, и имеет с чукчами обхождение, с сими людьми конечно одного роду: ибо и у онаго вставливать кости за красу почитается». Ученый был убежден, что ввиду близости Азии и Америки на севере «никто не скажет, что из Азии нельзя было переселиться жителям в Америку».

В связи с поздним временем, нехваткой продуктов и течью бота продолжать плавание оказалось невозможным, и «с обсчего согласия» было принято решение о возвращении. С огромными трудностями экспедиция в конце сентября добралась до устья р. Камчатки.

Хотя оригиналы рапортов и журналов, поданных в Охотскую канцелярию, не сохранились или, во всяком случае, до сих пор не обнаружены, результаты экспедиции к «Большой Земле» известны по более поздним документам, написанным по памяти или с черновиков, и получили, в частности, отражение на сводной карте М. П. Шпанберга, составленной при участии Гвоздева в 1743 г. Как явствует из легенды, «Карта мелкоторская (т. е. Меркаторская. — Н. Б.) от Охоцка до Лопатки и до Чукотского носу» была составлена по результатам Первой Камчатской экспедиции Беринга, «а приобщение острова и часть земли против того Носу - по журналу бывшего подштурмана Ивана Федорова в 1732 году». На самой карте у берегов «Большой Земли» имеется надпись: «Здесь был геодезист Гвоздев 1732 года».

РОССИЙСКИЕ КОЛУМБЫ. ЧИРИКОВ

Гораздо большее значение для открытия и колонизации северо-западной части Америки имело, однако, не плавание Гвоздева и Федорова 1732 г., а знаменитая Вторая Камчатская экспедиция Беринга - Чирикова 1741 г. Уже весной 1732 г. Сенат предписал Адмиралтейств-коллегии «построить суда и идтить для проведования новых земель, лежащих между Америкою и Камчаткою». В дальнейшем Адмиралтейств-коллегия дала Берингу подробные инструкции о снаряжении экспедиции, постройке судов в Охотске и на Камчатке, исследовании побережья Америки и поисках пути в Японию. В задачу различных отрядов экспедиции входило исследование огромной территории Сибири, включая Чукотку и Камчатку, плавание вдоль Курильских о-вов к Японии.

Грандиозность поставленных задач дала основание назвать Вторую Камчатскую экспедицию Беринга «Великой Сибирской» или «Сибирско-Тихоокеанской». Эта экспедиция проводилась при активном участии основанной в 1725 г. в Петербурге императорской Академии наук, а в ее состав входили, в частности, Г.Ф. Миллер, Г.В. Стеллер, И.Г. Гмелин, С.П. Крашенинников, которые внесли выдающийся вклад в изучение Сибири, Камчатки и всего Тихоокеанского Севера, включая Северо-Запад Америки. Около 600 русских моряков участвовали в работе различных отрядов экспедиции, а 5000 человек обеспечивали доставку грузов в Тобольск, Якутск, Охотск и на Камчатку. Без преувеличения можно сказать, что мир еще не знал такой грандиозной экспедиции, осуществлявшейся к тому же при прямой поддержке правительства и Петербургской Академии наук.

Из записки обер-секретаря Сената И.К. Кирилова видно, что в С.-Петербурге преследовали не только научные, но и важные практические цели. Берингу поручалось, в частности, «везде сыскивать новых земель и островов и неподвластных, сколько можно, в подданство приводить». В качестве руководства Берингу и Чирикову предлагалось использовать карту профессора И.Н. Делиля, «а когда самые американские берега там, как чаетца, найдете, то на оных побывать и разведать подлинно, какие на них народы, и как то место называют, и подлинно ль те берега американские». Позднее выяснилось, что на этой карте были нанесены и некоторые несуществующие земли «Компании», «Жоао де Гама» и другие, что привело к напрасным поискам, к потере ценного времени и затруднило выполнение основной задачи.

Вторая Камчатская экспедиция началась 4 июня 1741 г., когда Витус Беринг на пакетботе «Св. Петр» и Алексей Чириков на пакетботе «Св. Павел» из Авачинской губы поплыли на юго-восток в направлении мифической земли Жоао де Гама, «о которой чаели, что оная часть Америки». Спустя 8 дней экспедиция достигла 46° с. ш., «и потому открылось, что земли Иан де Гаммы нет, - писал Чириков, - понеже мы место, где надлежало ей быть, перешли все через. И 13-го числа июня поворотились для искания американских берегов» в направлении на северо-восток.

Через неделю экспедицию «за обычайными тамошними всегдашними туманами с при лучившимся жестоким ветром» постигла еще одна неудача - «Св. Петр» и «Св. Павел» потеряли друг друга и после трех дней безуспешных поисков продолжили свой путь раздельно. Первым 15 июля 1741 г. к берегам неведомой до того времени земли (у нынешнего о-ва Бейкер - 55°20' с. ш.) подошел «Св. Павел». «В 2 часа пополуночи впереди себя увидели землю, - записано в корабельном журнале Чирикова, - на которой горы высокие, а тогда еще не очень было светло, того ради легли на дрейф; в 3-м часу стало быть землю свободнее видеть!!!» Это была Америка! «Признаваем без сумнения, - писал А.И. Чириков, - что оная часть Америки, понеже по картам издания норимбергского географа Иоанна Баптиста Гоммана и по протчим от сего места отстоят уже не очень далече известные некоторыя американские места». Поднявшись вдоль американского побережья до 58° с. ш., капитан Чириков «послал на ялботе управляющего должность флоцкого мастера Аврама Дементьева з 10 человеки служителей вооруженных на берег» для ознакомления с ближайшими окрестностями и возможных переговоров с местными жителями. Поскольку к установленному сроку Дементьев и его товарищи не вернулись, 24 июля решено было послать на берег ялик с боцманом Сидором Савельевым и тремя другими членами экипажа. Но и они на корабль не вернулись. На следующий день у берега были замечены две небольшие лодки с туземцами, которые, однако, подойти к кораблю не решились. В конечном итоге Чириков пришел к заключению, «что с посланными от нас людьми... на берегу поступлено неприятельски: или их побили, или задержали». Судьба пропавших участников экспедиции навсегда осталась одной из неразрешенных загадок Севера. На корабле «не осталось ни одного малого судна», и послать кого-либо на берег Чириков уже не мог. Пришлось возобновить плавание, но запасы продовольствия и воды подходили к концу (воды оставалось 45 бочек, а пополнить запасы без гребных судов было невозможно).

Всего вдоль американских берегов русские моряки прошли «около 400 верст, видели китов, сиучей, моржей... и чаек множество разных родов... По земле оной везде высокие горы и берега к морю имеет крутые и весьма приглубы, а на горах близ того места, где пришли к земли... лесу довольно большого росту, на них же и снег изредка виден был, а что севернее шли, то больше на горах снегу оказывалось». 27 июля «учинили консилиум» и решили возвращаться на Камчатку. На обратном пути экспедиция открыла ряд островов Алеутской гряды. В сентябре у о-ва Адах состоялась встреча с местными жителями, которых одарили разными подарками. Наконец, 12 октября 1741 г. тяжелейшее путешествие закончилось - «Св. Павел» вернулся в Петропавловскую гавань. Из 75 человек экипажа на Камчатку возвратилось только 51 (15 пропали на американском берегу, а остальные скончались во время плавания).

Н.Н. Болховитинов. Открытие Россией Северо-Запада Америки (1732-1741)