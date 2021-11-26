ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО

ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО - иррегулярное войско в Российской империи, размещавшееся в юго-западной, южной и юго-восточной частях Оренбургской губернии (ны­не Орен­бург­ская область, часть Че­ля­бин­ской области и Баш­кор­то­ста­на).

В 1744 году из всех ка­зачь­их час­тей, рас­по­ло­жен­ных в Орен­бур­ге и Берд­ской сло­бо­де, сфор­ми­ро­ван Орен­бург­ский ир­ре­гу­ляр­ный кор­пус для обо­ро­ны Орен­бург­ской ук­ре­п­лён­ной ли­нии. В 1748 году соз­да­но Орен­бург­ское ир­ре­гу­ляр­ное вой­ско, в со­став ко­то­ро­го во­шли Орен­бург­ский ир­ре­гу­ляр­ный кор­пус, гар­ни­зо­ны кре­по­стей, рас­по­ло­жен­ных по ре­кам Яик (ныне Урал) и Са­ма­ра, каза­ки Став­ро­поль­ско­го края, Уфим­ской и Исет­ской про­вин­ций (все­го около 4,5 тысяч человек). В 1755 году Орен­бург­ский ир­ре­гу­ляр­ный кор­пус пе­ре­име­но­ван в Орен­бург­ский ка­за­чий кор­пус.

В 1803 году ут­вер­жде­но По­ло­же­ние об Оренбургском казачьем войске, в ко­то­ром оп­ре­де­ля­лась его ор­га­ни­за­ция и ус­та­нав­ли­ва­лась еди­ная фор­ма оде­ж­ды. В 1840 году ут­вер­жде­но но­вое По­ло­же­ние об Оренбургском казачьем войске в со­ста­ве 10 ка­зачь­их пол­ков и артиллерии ка­зачь­ей бри­га­ды. По­ло­же­ни­ем оп­ре­де­лялись но­вые гра­ни­цы вой­ско­вой зем­ли и ус­та­нав­ли­вал­ся со­став вой­ска, ко­то­рое де­ли­лось на 2 вой­ско­вых кру­га, а те, в свою оче­редь, на 10 пол­ко­вых.

В 1881 году с уп­разд­не­ни­ем Орен­бург­ско­го генерал-гу­бер­на­тор­ст­ва Оренбургское казачье войско во­шло в Ка­зан­ский ВО. К 1917 году тер­ри­то­рия Оренбургского казачьего войска со­стоя­ла из 3 во­енных от­де­лов (Орен­бург­ский, Верх­не­ураль­ский и Тро­иц­кий), вклю­чав­ших свыше 60 ста­ниц, около 550 ху­то­ров, свыше 440 по­сёл­ков и других, в ко­то­рых про­жи­ва­ло свыше 533 тысяч человек (около 30% все­го на­се­ле­ния Орен­бург­ской губернии). Основная часть орен­бург­ско­го ка­за­че­ст­ва со­став­ля­ли рус­ские, свыше 7% - та­та­ры, баш­ки­ры, кал­мы­ки и другие. Оренбургскому казачьему войску при­над­ле­жа­ло 7,4 миллиона десятин зем­ли из об­щей (8,5 миллионов десятин) зе­мель­ной пло­ща­ди гу­бер­нии.

С 1790 года вой­ско при­вле­ка­лось для уча­стия во всех вой­нах, ко­то­рые Российская им­пе­рия ве­ла в конце XVIII - начале XX веков, а так­же ис­поль­зо­ва­лось для по­дав­ле­ния ре­во­люционных вы­сту­п­ле­ний в стра­не. Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны Оренбургское казачье войско вы­ста­ви­ло 21 (по другим дан­ным, 18) кон­ный полк, 9 артиллерийских ба­та­рей, 1 кон­ный ди­ви­зи­он, 41 отдельную кон­ную сот­ню и 10 по­лу­со­тен [все­го около 30 (по другим дан­ным, 27) тыс. чел.]. Большая часть орен­бург­ских ка­за­ков уча­ст­во­ва­ли в Ду­то­ва вы­сту­п­ле­нии 1917-1918 годов, а за­тем в со­ста­ве Отдельной Орен­бург­ской ар­мии (смотри в статье Кол­ча­ка ар­мии ) вое­ва­ли про­тив РККА на Ура­ле.

Уп­разд­не­но в 1920 году.

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