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ОПОЧИНИН МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ
ОПОЧИНИН (АПАЧИНИН) МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ - российский государственный деятель, Тайный советник.
Дворянин. Окончил Инженерную школу в Москве (1723). Военный советник Канцелярии главы артиллерии и фортификации (с 1740 года). В 1752 году подавил выступление крестьян, приписанных к Дугненскому заводу Е.Н. Демидова (из рода Демидовых). Президент Берг-коллегии (1753-1760 годы). На собственные средства в село Очаково близ Москвы построил церковь во имя Святого Димитрия Ростовского (конец 1750-х годов; ныне в черте города).
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