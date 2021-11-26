ОПОЧИНИН МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ

ОПОЧИНИН (АПА­ЧИ­НИН) МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ - российский государственный деятель, Тайный советник.

Дво­ря­нин. Окон­чил Инженерную шко­лу в Мо­ск­ве (1723). Во­енный со­вет­ник Кан­це­ля­рии главы ар­тил­ле­рии и фор­ти­фи­ка­ции (с 1740 года). В 1752 году по­да­вил вы­сту­п­ле­ние кре­сть­ян, при­пи­сан­ных к Дуг­нен­ско­му за­во­ду Е.Н. Де­ми­до­ва (из ро­да Де­ми­до­вых ). Пре­зи­дент Берг-кол­ле­гии (1753-1760 годы). На собственные сред­ст­ва в село Оча­ко­во близ Мо­ск­вы по­стро­ил цер­ковь во имя Святого Ди­мит­рия Рос­тов­ско­го (конец 1750-х годов; ны­не в чер­те го­ро­да).