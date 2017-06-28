Как «полудержавный властелин» правил Россией 290 лет назад, в 1727 году, утратил власть и был сослан в Сибирь один из самых влиятельных фаворитов в русской истории, Александр Данилович Меншиков... На чтение: 2 минуты

290 лет назад, в 1727 году, утратил власть и был сослан в Сибирь один из самых влиятельных фаворитов в русской истории, Александр Данилович Меншиков. После смерти Петра Великого на престоле оказалась его супруга Екатерина I, а власть в стране фактически перешла к соратнику первого императора Меншикову. Фаворит развил бурную деятельность и готовился породниться с царской семьёй, но переоценил свои возможности и был арестован.

Из грязи в князи

Императрица всероссийская Екатерина I Алексеевна (1684–1727), по происхождению крестьянская дочь Марта Скавронская, и светлейший князь Александр Данилович Меншиков (1673–1729), о чьём происхождении достоверных сведений до сих пор не выявлено, были похожи тем, что каждый из них по-своему прошёл стремительный путь «из грязи в князи».

Знаменитая по роману Алексея Толстого «Пётр Первый» версия о том, что будущий «полудержавный властелин» продавал в столице пироги, так и осталась без весомых доказательств. При жизни самого Меншикова считалось, что он был выходцем из литовских дворян, при этом никаких подтверждений этому не приводилось. Более того, множество свидетелей заявляли о безграмотности царского любимца, но эта версия сейчас оспаривается историками.

Достоверно же известно, что в возрасте 14 лет Александр Данилович стал денщиком Петра и всюду сопровождал молодого царя, в том числе в Азовских походах и во время Великого посольства. Во время Северной войны он стал уже ближайшим соратником царя и одним из петровских военачальников. Именно война со шведами и познакомила Меншикова с Мартой Скавронской. Ещё до этого, в 1702 году, будущая императрица была насильно взята в любовницы 50-летним фельдмаршалом Борисом Петровичем Шереметевым, чья армия вела боевые действия в Ливонии. А уже на следующий год, в 1703-м, покровителем молодой красавицы стал ещё нестарый Александр Данилович, в доме у которого Марту и увидел царь Пётр. Меншиков уступил очаровательную подопечную царственному другу, и вскоре будущая государыня стала фактической женой монарха (официальный брак был заключён только в 1712 году, уже после рождения детей, в том числе императрицы Елизаветы Петровны).

Путь к всевластию

Будучи при Петре Великом бессменным генерал-губернатором Санкт-Петербурга (1703–1724) и президентом Военной коллегии (1719–1724), светлейший князь Меншиков лишился в конце петровского правления своих должностей по причине обильного воровства казённых средств.

Но в январе 1725 года умирающий царь накануне кончины пожелал видеть при себе старого друга. Александр Данилович быстро сориентировался в обстановке, именно он при поддержке гвардии и виднейших сановников возвёл Екатерину на престол. Всё её недолгое царствование (1725-1727) фаворит Меншиков реально правил Россией и контролировал вооружённые силы. Он не только вернул себе прежние должности, но и обзавёлся невиданными ранее полномочиями.

Такое положение дел полностью устраивало Екатерину I. Оказалось, что государственные дела новой императрице совсем не интересны. Как писал известный историк Сергей Михайлович Соловьёв, «знаменитая ливонская пленница принадлежала к числу тех людей, которые кажутся способными к правлению, пока не принимают правления».

После окончания траура по мужу Екатерина устроила себе нескончаемый праздник. Как сообщал французский посол Кампредон, «царица продолжает с некоторым излишеством предаваться удовольствиям до такой степени, что это сказывается на её здоровье».

Осторожный реформатор

В таких условиях в 1726 году Меншиков предложил свою программу улучшения положения в государстве. Но, в отличие от Петра, князь смотрел на многие проблемы поверхностно. Основным пунктом для него было облегчение страданий трудового населения, но бороться с этим он предлагал путём уменьшения числа мелких чиновников, а не налогов с самого населения. Фаворит предлагал не платить этим чиновникам жалованья, а перевести их на пропитание с помощью взяток. Коррупция немедленно расцвела в невиданных масштабах.

Неспокойной в период краткого правления Екатерины и Меншикова была и международная обстановка. У Кронштадта то и дело появлялся британский флот, призываемый «на помощь» шведами и датчанами. Но обошлось без явных военных конфликтов. Более того, при участии Меншикова был заключён Венский союзный договор с Австрией 1726 года, ставший основой российской внешней политики вплоть до Крымской войны.

Влияние Меншикова достигло вершины в последние месяцы жизни Екатерины, скончавшейся 6 мая 1727 года. Когда императрица серьёзно заболела, фаворит добился от неё согласия на брак своей старшей дочери Марии и наследника престола, будущего Петра II.

Из князи в грязи

Воцарение без пяти минут зятя стало ещё одним успехом Александра Даниловича, правда, длился он недолго. Поначалу светлейший князь даже усилил своё влияние: стал адмиралом, а затем и генералиссимусом, его дочь, как и было обещано, обручилась с 12-летним императором. Но временщик недооценил противников во главе с влиятельным семейством Долгоруковых. Воспользовавшись длительной болезнью Меншикова, враги настроили против него юного царя. Фаворит был отстранён от управления страной, а 8 сентября 1727 года был арестован, а вскоре по приказу императора был отправлен в ссылку в Сибирь с лишением всех накопленных богатств. С ним была сослана вся его семья – именно это изобразил художник Василий Суриков на своей известной картине «Меншиков в Берёзове». Через два года такой жизни, 12 ноября 1729 года Александр Данилович скончался. Ему было 56 лет.

Светлейший князь Меншиков был одним из лучших фаворитов русской истории. Незаменимый соратник Петра, старый друг императрицы Екатерины, взявший на себя её государственные дела, он не учёл того, что вокруг трона всегда имеется немало амбициозных людей, готовых заменить его самого. Это и привело к краху любимого «птенца гнезда Петрова». Как говорил сам Меншиков: «С простой жизни начал, простой жизнью и закончу». Так оно и случилось.

Обложка: Неизвестный художник. Портрет князя Александра Даниловича Меншикова. Начало XVIII в. © Государственный Русский музей