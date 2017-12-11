Как Москву осветили фонари? Гуляя в исторической части Москвы, по ее старинным улочкам и переулкам, в которых притаились особняки и храмы, мы порой не замечаем, как город освещается в темное время суток. Только приходя на «свидание» с Александром Сергеевичем Пушкиным на Пушкинскую площадь, мы можем обратить внимание на ажурное кружево красивых чугунных светил. А ведь они тоже имеют свою историю. Вроде и хочется обойтись без упоминания Петра I, но не получается. В 1706 году, после победы над шведами, царь-реформатор повелел вывесить фонари на некоторых домах возле Петропавловской крепости, а через несколько лет (в 1718 году) на улицах Северной столицы появились первые стационарные светильники. А... На чтение: 1 минута

Гуляя в исторической части Москвы, по ее старинным улочкам и переулкам, в которых притаились особняки и храмы, мы порой не замечаем, как город освещается в темное время суток. Только приходя на «свидание» с Александром Сергеевичем Пушкиным на Пушкинскую площадь, мы можем обратить внимание на ажурное кружево красивых чугунных светил. А ведь они тоже имеют свою историю.

Вроде и хочется обойтись без упоминания Петра I , но не получается. В 1706 году, после победы над шведами, царь-реформатор повелел вывесить фонари на некоторых домах возле Петропавловской крепости, а через несколько лет (в 1718 году) на улицах Северной столицы появились первые стационарные светильники.

А вот освещением Москвы мы обязаны Анне Иоанновне (просьба не путать с просвещением, так как именно эта царица считала вредным учить простой народ грамоте, так как «ученье может отвлечь его от черных работ»). Осенью 1730 года императорский двор находился в Москве, и уже 27 ноября Сенат распорядился зажечь первые фонари. В Кремле, Китай-городе, Белом и Земляном городах и в Немецкой слободе на больших улицах были установлены на столбах стеклянные фонари. Нам сегодня трудно оценивать их качество: все дело в том, что в фонарях использовали свечи, которые хороши для романтических свиданий, но для освещения города их света, естественно, было недостаточно.

Конечно, главное было начать, и процесс пошел. В 1766 году в Златоглавой было 600 фонарей, работающих на конопляном масле, а в 1782 году – уже три с половиной тысячи. Смелым решением была попытка использовать для работы фонарей хлебный спирт. Естественно, этого продукта сразу же стало катастрофически не хватать. Добавление в спирт скипидара и нефти принципиальных улучшений не принесло – истинных любителей заложить за воротник это не отпугнуло. Выход все-таки был найден: фонари стали заправлять керосином. Но со временем и они устарели.

К концу XVIII века центральные улицы Москвы освещали 6 тыс. фонарей. Это были невысокие деревянные столбы, на которые надевался чугунный фонарь со стеклами и дверкой, первоначально в него заливали конопляное масло, от этого пошло название. Для обслуживания фонарей городская казна содержала фонарщиков. Фонари находились на большом расстоянии друг от друга и требовалось много времени, чтобы зажечь их все. Масло было дорогое, поэтому фонари зажигали только в самые темные, безлунные ночи.

В XVIII и XIX веках в Москве в праздники подсвечивали подъезды домов, в которых собирались гости. Для этого по периметру домов, на подоконниках расставляли бутылочки, в которых горело масло. По случаю коронации Александра II таким образом осветили все кремлёвские стены и соборы.

В 1865 году городские власти осуществили почти революционные преобразования в освещении города. В Москве появилось газовое освещение, которое задержалось в столице до 1932 года. А успешное воплощение в жизнь плана ГОЭЛРО поставило точку в кустарном решении этого вопроса.