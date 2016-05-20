Дворцовые интриги и перевороты XVII-XVIII веков: что об этом пишут в учебниках Рассматривая ИКС (Историко-культурный стандарт) мы продолжим изучение трудного вопроса № 5 и попытаемся проинспектировать совместимость имеющихся линеек школьных учебников На чтение: 2 минуты

Рассматривая в рамках нашего большого путешествия по Историко-культурного стандарту (ИКС) и содержащимся в нём трудным вопросам, мы продолжим изучение трудного вопроса № 5 и попытаемся проинспектировать совместимость имеющихся линеек школьных учебников как с научными толкованиями, так и с задачами гражданского воспитания.

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Напомним, трудный вопрос № 5 сформулирован в ИКС так: «Попытки ограничения власти главы государства в период Смуты и в эпоху дворцовых переворотов, возможные причины неудач этих попыток».

Этот вопрос впервые изучается в 7-м классе, для которого существуют два основных учебника по истории России:

1) Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России . Конец XVI – XVIII век. М., 2012;

2) Пчёлов Е.В. История России. XVII – XVIII века. М., 2012.

История попыток ограничения власти монарха в XVII – XVIII веках излагается авторами в целом одинаково удовлетворительно (о чём-то лучше рассказано в одном учебнике, о чём-то – в другом). Но – именно удовлетворительно. Не хватает либо фактической информации, либо оценок, которые объясняют сущность события.

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Так, А.А. Данилов и Л.Г. Косулина прекрасно формулируют значение «крестоцеловальной записи» Василия Шуйского: давая её, новый царь обязался «не допустить безграничного самовластия».

Но вот про двукратные попытки московских бояр законодательно ограничить царскую власть в 1610 году – в договорах с Сигизмундом III (4 февраля) и с гетманом Станиславом Жолкевским (17 августа) – вообще ничего не говорится. Про договор от 4 февраля вообще не упоминается. Это, может, и к лучшему: основные положения февральского договора были повторены в августовском, и, чтобы не перегружать семиклассника информацией, вполне достаточно рассказать лишь про августовский. Но и про этот последний сказано только то, что главным его условием был переход приглашаемого на русский престол «Владислава Жигимонтовича» в православие.

А зря: всё-таки договор от 17 августа – пусть и не реализованный – напоминал первый в истории России проект конституции…

С рассказом о попытке 1730 года то же самое, что с рассказом о попытках времен Смуты. Внятный рассказ о замысле князя Дмитрия Михайловича Голицына, чёткая и понятная оценка голицынского проекта («таким образом, впервые была предпринята попытка ограничить абсолютную власть российского монарха ». (Напомним, что абсолютная монархия в России утвердилась при Алексее Михайловиче и Петре I). Но – ни слова о других, дворянских проектах ограничения самодержавия! Только о формировании «партии самодержавия», которая, по Данилову и Косулиной, и уговорила Анну Иоанновну сохранить абсолютную монархию.

Складывается впечатление, что противников такой монархии было всего восемь человек, и всё князья – двое Голицыных да шестеро Долгоруких. А ведь под дворянскими проектами ограничения самодержавия – около тысячи подписей!

Налицо явное упрощение ситуации…

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В учебнике Е.В. Пчёлова – другие слабые места. Про договор от 4 февраля 1610 года он рассказывает и чётко определяет сущность важнейшего из его положений – ограничение власти монарха Боярской думой и Земским собором. О повторявшем это положение договоре от 17 августа в учебнике для семиклассников после этого можно и не упоминать.

Упоминает Пчёлов и о дворянских проектах 1730 года – и также чётко (и справедливо) подытоживает: «До учреждения в России ограниченной монархии оставался лишь шаг…»

Но в других случаях этот автор также упрощает ситуацию. «Крестоцеловальную запись» Василия Шуйского он преподносит только как закрепление «привилегий боярской верхушки». А обращённую к Анне Иоанновне просьбу дворянской делегации править самодержавно – объясняет всего лишь страхом перед явившимися во дворец гвардейцами, которых разагитировали сторонники самодержавия.

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Что же добавляют к этому учебник для 10-го класса, где школьник должен углубить и осмыслить свои исторические познания?

Учебник под редакцией А.А. Данилова (История России. 10 класс. Ч. 2. М., 2013), продолжающий линейку учебников, написанных А.А. Даниловым и Л.Г. Косулиной, рассказывает, наконец, о том, о чем не поведали семиклассникам, – о дворянских проектах 1730 года. И в том числе о плане созыва выборного «предпарламента».

Но к рассказу о причинах неудачи попытки 1730-го, помещённому в учебнике для 7-го класса, не добавлено ровно ничего (об этих причинах просто не говорится). И десятиклассник так и остаётся с упрощённым представлением о том, почему в России осталась тогда абсолютная монархия. Всё, дескать, решил нажим сторонников самодержавия… А ведь немалую роль сыграли и неумение и нежелание противников абсолютной монархии договориться между собой, выработать единый проект…

А другой учебник для 10-го класса (Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарёв М.В., Рогожкин В.А. История. Россия и мир. Базовый уровень. М., 2013) вопрос о попытках ограничения власти монарха в России вообще обходит! Впрочем, попутно ещё и даёт неточную оценку сущности договора от 17 августа 1610 г. («перераспределение властных полномочий в пользу боярства»). На самом деле договор перераспределял эти полномочия также и в пользу остальной «земли» – Земского собора…

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В целом, как представляется, в рассказе о трудном вопросе № 5 нужно как уточнить оценки событий, так и перераспределить фактический материал между учебником для первого и учебником для второго концентра изучения истории (пока это учебники для 7-го и для 10-го класса соответственно).

Проблема действительно непростая – вспомним, что в советские годы на первом месте всегда была именно борьба с самодержавием, а не сущность самодержавного правления. Сегодня же школьникам необходимо именно последнее. А от авторов учебников требуется совместить традиционную манеру изложения с результатами работы современных российских историков, которые с начала 1990-х годов значительно продвинулись как в изучении Смуты, так и дворцовых переворотов.

Обложка: учебники «История России»

Источники: https://life.ru

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