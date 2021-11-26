БИРОН (Бюрен) Эрнст Иоганн

Фаворит императрицы Анны Ивановны , граф, герцог Курляндский и Семигальский (1737).

Женат на Бенигне Готлиб Тротта фон Трейден, имел троих детей. В 1718 был представлен ко двору герцогини Курляндской Анны Ивановны графом Г. К. Кейзерлингом и П. М. Бестужевым-Рюминым. Но вскоре был удален от двора из-за интриг против Бестужевых-Рюминых.

В 1724 благодаря покровительству Кейзерлинга возвращен ко двору Анны Ивановны и вскоре стал ее фаворитом. Верховный тайный совет, опасаясь влияния Б., оговорил в «кондициях», заключенных с Анной Ивановной, запрет на въезд фаворита в Россию. В 1730 Б. вернулся в Россию, став обер-камергером императорского двора .

Оказывал большое влияние на императрицу и активно участвовал в управлении страной, покровитель­ствуя иностранцам. Стремился закрепить российский престол за своим родом путем неудавшейся женитьбы сына на Анне Леопольдовне .

В исторической литературе время правления фаворита получило название «бироновщина».

За день до смерти под давлением А. И. Остермана , К.Л. Менгдена и других Анна Ивановна 16 октября 1740 объявила Б. регентом при Иване VI Антоновиче . Регент снизил подушную подать на 1740 и простил осужденных по ряду дел. В связи с брожением в гвардии, готовил ее роспуск.

В ночь на 9 ноября был арестован Х. А. Минихом (Бурхард Кристоф был известен в России как Христофор Антонович) и заключен в Шлиссельбургскую крепость. Приговорен к четвертованию, но Анна Леопольдовна заменила его ссылкой в Пелым Сибирской губ., лишением чинов и имущества.

В 1742 Елизавета Петровн​а разрешила Б. поселиться в Ярославле, а при Петре III , в 1762, он был освобожден и восстановлен в чинах. В 1763 Екатерина II возвратила Б. Курляндское герцог­ство . В конце 1769 герцог передал управление Курляндией сыну Петру.

Автор статьи: Л. А. Цыганова.

© Российская Историческая Энциклопедия