АННА ЛЕОПОЛЬДОВНА (Елизавета Екатерина Христина)

Правительница России при малолетнем сыне — императоре Иване Антоновиче с 9 ноября 1740 по 25 ноября 1741.

Дочь герцога Мекленбург-Шверинского Карла Леопольда и дочери царя Ивана V Екатерины. В России с 1722, в 1730 взята на воспитание императрицей Анной Ивановной, воспитывалась при ее дворе, а в 1733 крещена в православие. В 1739 вышла замуж за принца Антона Ульриха Брауншвейг-Беверн-Люненбургского. 12 августа 1740 родила сына, которого Анна Ивановна объявила наследником престола под именем Ивана VI и пожаловала титул великого князя. 17 октября 1740 он вступил на престол, но регентом был назначен Э. И. Бирон. Вскоре противники Бирона (Х. А. Миних и др.) свергли его и провозгласили правительницей А. Л. с титулами великой княгини и императорского высочества. Однако никакой роли в политике не играла, так как реальная власть принадлежала Кабинету министров. Неспособностью ее к правлению воспользовались сторонники Елизаветы Петровны, и 25 ноября А. Л. была низложена. Жила под арестом с мужем и детьми сперва в Риге (1741–1472), затем была отправлена в крепость Динамюнде (1742–1744) и Раненбург (Ораниенбург) Рязанской губ. (1744). После 1744 проживала в Холмогорах, где умерла, оставив пятерых детей. Погребена в Александро-Невской лавре.

Автор статьи: Цыганова Л.А.