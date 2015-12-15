Анна Иоанновна Российская императрица из династии Романовых. На чтение: 6 минут

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

Анна Иоанновна (28 января (7 февраля) 1693 – 17 (28) октября 1740), вторая дочь царя Иоанна V (брата и соправителя царя Петра I ) и царицы Прасковьи Федоровны, родилась в Москве, в Кремле. Детство провела в Измайлове. В 1708 г. ненадолго переехала в Петербург. В 1710 г. выдана замуж за герцога Курляндского; овдовела вскоре после свадьбы. В октябре 1709 г. Пётр I на встрече с королем Фридрихом Вильгельмом I договрился о браке юного герцога с одной из представительниц русской царской семьи. Выбор пал на среднюю дочь царицы Прасковьи – Анну Иоанновну. С лета 1712 г. в качестве герцогини Курляндской она жила в Курляндии. В 1726 г. опрометчиво дала согласие на брак внебрачному сыну польского короля и саксонского курфюрста Августа Сильного графу Морицу Саксонскому, не входивший в политические планы Российской империи и расстроенный личным вмешательством А.Д. Меншикова (так называемый Курляндский кризис). В 1718 г. в канцелярию герцогини поступил на службу 28-летний курляндский дворянин Эрнст Иоганн Бирон, ставший с 1727 г. её фаворитом.

После смерти Петра II в 1730 г. прямых потомков рода Романовых по мужской линии не осталось. Среди других кандидатур Верховный тайный совет обратился к старшей линии царя Иоанна V Алексеевича и пригласил на трон его дочь Анну Иоанновну, уже 19 лет жившую в Курляндии и не имевшую в России фаворитов и приверженцев. Предполагалось её царствование с ограничениями полномочий в пользу «верховников», членов Верховного тайного совета, которые потребовали от Анны Иоанновны подписания определённых условий, «Кондиций». При поддержке противников «верховников» обрела полноту власти и распустила Верховный тайный совет. По имени её фаворита время её правления получило название «бироновщины».

ЗНАЧЕНИЕ СЕНАТА ПРИ АННЕ ИОАННОВНЕ

Но вместо Сената, как мы уже знаем, поставили Верховный Тайный Совет (1726–1730 гг.): этим свели Сенат на степень коллегиа, а должность генерал-прокурора, "око государево", лишили того значения, какое придал ей Петр. Должность эта и совсем исчезла, как лишенная своего смысла. Восстановленный при Анне Иоанновне генерал-прокурор не получил прежнего значения, потому что не получил его и Сенат. Анна в 1730 г. уничтожила Верховный Тайный Совет, восстановила права Сената, разделив Сенат на 5 департаментов; но вскоре над Сенатом поставила Кабинет, аналогичный по значению Верховному тайному Совету, и этим снова уронила значение Сената и генерал-прокурора.

[…] Но при Петре приближенные к нему высшие административные лица не были организованы в учреждение и не имели того влияния, какое они получали при слабых представителях власти после Петра (женщинах и детях). Когда же у них явилось это влияние, они стремились сомкнуться в учреждение, не подчиненное общему правительственному контролю (Сенату и прокуратуре), напротив, сами взяли контроль в свои руки и управляли страной силой своих "персон", стоя над всей системой администрации. В 1730 г. они даже покусились править не только страной, но и самой властью. Попытка не удалась и повела к видоизменению того учреждения, которое ее совершало; но и при самодержавии персоны Верховного Тайного Совета и Кабинета, ниспровергнув административную систему Петра, направленную против произвола лиц, развили этот произвол.

Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. СПб., 2000

http://magister.msk.ru/library/history/platonov/plats005.htm#gl6

ЗАМЫСЕЛ «КОНДИЦИЙ»

Когда присутствующие сошлись на кандидатуре Анны Ивановны, Д.М. Голицын незаметно приступил к самому сокровенному звену своего маневра. Его речь окончилась, казалось бы, туманным, восклицанием: «Воля ваша, кого изволите, только надобно нам себе полегчить». — «Как себе по-легчить?» — спросил тут кто-то. «Так полегчить, чтоб воли себе прибавить», — был ответ Голицына. Видимо, представители феодальной аристократии в конце концов поняли, в чем дело. После недолгих споров было приступлено к составлению «кондиций» или «пунктов», ограничивающих власть новой государыни. Хотя некоторые источники создание «кондиций» приписывали Д.М. Голицыну, видимо, «дитя» это было плодом совместных усилий.

Боханов А.Н., Горинов М.М. История России с начала XVIII до конца XIX века, М., 2001. Гл. 7. Дворцовые перевороты. § 2. Кондиции 1730 г . и бироновщина

http://kazez.net/book_98689_glava_42_%C2%A7_2._Kondi%D1%81ii_1730_g_._i_bir.html

"КОНДИЦИИ", ПОДПИСАННЫЕ АННОЙ ИОАНОВНОЙ В 1730 Г.

Понеже по воле всемогущего бога и по общему желанию российского народа мы по преставлении всепресветлейшего державнейшего Великого государя Петра второго, императора и самодержца всероссийского, нашего любезнейшего государя племянника, императорский всероссийский престол восприяли и, следуя божественному закону, правительство свое таким образом вести намерена и желаю, дабы оное в начале к прославлению божеского имени и к благополучию всего нашего государства и всех верных наших подданных служить могло. Того ради, чрез сие наикрепчайше обещаемся, что и наиглавнейшее мое попечение и старание будет не только о содержании, но и крайнем и всевозможном распространении православные нашея веры греческого исповедания, такожде, по приятии короны российской, в супружество во всю мою жизнь не вступать и наследника, ни при себе, ни по себе никого не определять. Еще обещаемся, что понеже целость и благополучие всякого государства от благих советов состоит; того ради мы ныне уже учрежденный Верховный тайный совет в восьми персонах всегда содержать и без оного Верховного тайного совета согласия:

1) Ни с кем войны не всчинять.

2) Миру не заключать.

3) Верных наших подданных никакими новыми податями не отягощать.

4) В знатные чины, как в статцкие, так и в военные, сухопутные и морские, выше полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, и гвардии и прочим полкам быть под ведением Верховного тайного совета

5) У шляхетства живота и имения и чести без суда не отымать.

6) Вотчины и деревни не жаловать.

7) В придворные чины, как русских, так и иноземцев, без совету Верховного Тайного совета не производить.

8) Государственные доходы в расход не употреблять – и всех верных своих поданных в неотменной своей милости содержать. А. буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской.

Государство российское: власть и общество. С древнейших времен до наших дней. Сборник документов. Под ред. Ю.С.Кукушкина. М., 1996. С. 70–71.

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/conditns.htm

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ЦАРСТВОВАНИЯ АННЫ ИОАННОВНЫ

В глубокой тайне Д.М. Голицын с В.Л. Долгоруким составили кондиции, т. е. условия вступления Анны Иоанновны на престол. Анна Иоанновна должна была управлять государством не в качестве самодержавной императрицы, а совместно с Верховным тайным советом, без ведома которого ей запрещалось объявлять войну и заключать мир, вводить новые налоги, награждать чином выше полковника, жаловать или отнимать вотчины без суда. Командование гвардией переходило к Верховному тайному совету. Таким образом, кондиции ограничивали самодержавие, но не в интересах всего дворянства, а в пользу его аристократической верхушки, заседавшей в Верховном тайном совете.

Слух о "затейке" ограничить "самодержавство" проник в дворянскую и гвардейскую среду и вызвал там явно враждебную реакцию. В противовес кондициям верховников различные группы дворянства составили свои проекты с изложением взглядов на политическое устройство страны. Если кондиции верховников имели в виду интересы небольшой кучки аристократов, то авторы дворянских проектов требовали сокращения срока службы, отмены ограничений в наследовании недвижимого имущества, облегчения условий службы в армии и на флоте путем организации специальных учебных заведений для подготовки офицеров, более широкого привлечения дворян к управлению и т. д.

Анна Иоанновна, безропотно подписавшая кондиции в Митаве, после прибытия в Москву быстро обнаружила, что "затейка" верховников не пользуется поддержкой ни у массы дворян, ни у гвардейцев. В их присутствии и при их поддержке она надорвала лист бумаги с подписанными ею кондициями. Этим самым она провозгласила себя самодержавной императрицей. Верховный тайный совет был упразднен, а членов его (Голицыных и Долгоруких) под разными предлогами выслали из столицы, чтобы несколько лет спустя подвергнуть казням.

Ленивая и невежественная, отличавшаяся высоким ростом и чрезвычайной полнотой, императрица, которую приводили в восторг грубые шутки карлиц, не проявляла никакого интереса к государственным делам. Вместо упраздненного Верховного тайного совета при ней было организовано примерно такое же по компетенции учреждение, но под новым названием – Кабинет министров. Новым был и состав Кабинета министров, куда вошли доверенные лица императрицы.

Анна Иоанновна тяготилась участием в государственных делах и в 1735 г. издала указ, которым подпись трех кабинет-министров объявлялась равноценной императорской подписи.

В царствование Анны Иоанновны небывалых размеров достигло влияние иностранцев. Наплыв их в Россию начался еще с конца XVII в., однако до воцарения Анны Иоанновны они не играли существенной роли в политической жизни страны. Иным стало их положение при Анне Иоанновне. Тон при дворе задавал невежественный фаворит императрицы, курляндский немец […], Бирон, не занимавший официальных постов, но пользовавшийся безграничным доверием Анны Иоанновны. Под его покровительством проходимцы из иностранцев занимали высшие и хорошо оплачиваемые должности в административном аппарате и армии. Многие из них безнаказанно грабили казну.

В годы бироновщины, а вернее остермановщины, ибо правил страной Остерман, иностранцы пользовались преимуществами при назначении на доходные должности и продвижении по службе. Это вызывало протест со стороны русского дворянства, лишенного части доходов и ущемленного в национальных чувствах.

Выразителем его стал кабинет-министр А. П. Волынский, вместе с кружком единомышленников разработавший "Проект о поправлении внутренних государственных дел". Волынский требовал дальнейшего расширения привилегий дворянства, заполнения всех должностей в государственном аппарате - от канцеляриста до сенатора дворянами, командирования дворянских детей за границу для обучения, "чтобы свои природные министры со временем были". Духовные пастыри от сельских священников до высших должностей в церковной иерархии тоже должны замещаться выходцами из дворянства. Резкие отзывы об Анне Иоанновне ("Государыня у нас дура, и как-де ни докладываешь, резолюции от нее никакой не добьешься"), осуждение действий Бирона и его окружения привели в 1740 г. Волынского и его сообщников на плаху.

История России с древнейших времен до 1861 года Н. Павленко, И. Андреев, В. Кобрин, В. Федоров. 3-е изд.. М., 2004 http://wordweb.ru/andreev/59.htm

МАНИФЕСТ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ВЕРХОВНАГО ТАЙНАГО СОВЕТА 4 МАРТА (15 МАРТА) 1730 Г.

5510. – Марта 4. Манифестъ. – Объ уничтоженіи Верховнаго Тайнаго Совѣта и Высокаго Сената, и о возстановленіи по прежнему Правительствующаго Сената.

Повелѣваемъ всѣмъ кому о томъ вѣдати надлежитъ, какъ духовнымъ, такъ и мірскимъ военнаго и земскаго управленія, вышнимъ и нижнимъ чинамъ, что Мы, Верховный Тайный Совѣтъ и Высокій Сенатъ отставили, а для правленія опредѣлили Правительствующій Сенатъ, на такомъ основаніи, и въ такой силѣ, какъ при Дядѣ Нашемъ, блаженныя и вѣчнодостойныя памяти Петрѣ Великомъ, Императорѣ и Самодержцѣ Всероссійскомъ былъ. И во управленіи поступать по должности, данной Сенату при Его жъ Императорскомъ Величествѣ и по Уложенью и указамъ, которому Правительствующему Сенату, всякъ ихъ указамъ да будетъ послушенъ, подъ жестокимъ наказаніемъ или смертію, по винѣ смотря. И ежели оный Сенатъ чрезъ свое нынѣ предъ Богомъ принесенное обѣщаніе и прежнюю въ вѣрности Намъ учиненную присягу, неправедно что поступятъ въ какомъ Государственномъ или партикулярномъ дѣлѣ, и кто про то увѣдаетъ, тотъ да возвѣститъ Намъ, однакожъ справясь съ подлинымъ документомъ, понеже то будетъ предъ Нами суждено, и виноватой жестоко будетъ наказанъ.

Полное собрание законов Российской империи (Сперанский) . № 5510 (Собрание Первое. Т. 8. C. 253–254) Манифест «Об уничтожении Верховного Тайного Совета и Высокого Сената, и о восстановлении по прежнему Правительствующего Сената» из Полного собрания законов Российской империи

ОТНОШЕНИЕ К ССЫЛЬНЫМ И ОПАЛЬНЫМ

В „суетное и опасное время" немецкаго правительства Анны Иоанновны нельзя было лечь вечером в постель в полной уверенности, что на другое утро проснешься у себя дома: нередко арестовывали ночью – и арестант встречал следующий день в одном из казематов Петропавловской крепости или какого нибудь острога. Кн. Сергей испытал на себе превратности судьбы, совершенно неожиданно очутившись в Фоминках, a затем в Раненбургской крепости. Из Раненбурга вели дороги в „места более отдаленныя" – можно было попасть в Березов, Пелым, Енисейск, Охотск... […]

23-го октября 1730 г. [кн. Сергей Долгорукий] обращается к императрице Анне Иоанновне с следующим прошением:

„Державнейшая царица и самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая! Дерзаю молити вашего императорского величества, яко вси прикланяяй выи молим Всевышняго Творца, да простретъ десницу милосердия от горняго жилища. Тако ныне всеподданнейший раб вашего величества, премилосердая государыня, рабски припадая к ногам, молю: простри десницу милосердия от Высочайшия державы престола своего, помилуй, помилуй погибшего и страждущего раба своего. Вашего императорскаго величества всеподданнейший и всенижайший раб кн. Сергей Долгорукой".

Голос его не был услышан.

В апреле 1731 г. кн. Сергей воспользовался предстоявшим празднованием годовщины коронации императрицы Анны Иоанновны, чтобы вторично напомнить о своем горестном положении и просить об улучшении своей участи. 21-го апреля этого года он писал императрице:

Вашего императорского величества, государыня всем милосердая приклоняя колена, всеподданнейше молю, сотвори с убогим и последним рабом своим божеское милосердие: помилуй всемилостивейшая государыня для так дни великого от всех Творца дарованного и всему народу торжественного высочайшия коронации вашего императорского величества, дабы и я бедной и последней раб вашего величества в так великой радости имел малое участие и с неизреченным благодарением во все продолжение бедного живота моего в пожалованной мне деревнишки за высочайшее вашего императорского величества всем милосердой государыни здравие Всевыщего Творца неусыпно просил. Вашего императорского величества Всемилостивейшей государыни последни и всеподданейши раб кн. Сергей Долгорукой".

Участь его все-таки не была смягчена.

Корсаков Д.А. Князь С. Г. Долгорукий и его семья в ссылке. (Их жизнь в Раненбурге с 1730 по 1735 г.). Исторический очерк по неизданным документам. // Исторический вестник, 1880. – Т. 1. - № 3. – С. 457-472.

ЛИЧНОСТЬ И ДОСУГ

Анна была человеком переломной эпохи, когда старое в культуре сменялось новым, но еще долго соседствовало с ним. Поэтому наряду с традиционными шутами и приживалками при дворе Анны в специально построенном театре на тысячу мест ставились итальянские оперы и комедии. Слух и зрение придворных во время обедов и праздников услаждали оперные певцы и балерины. В историю русского искусства время Анны вошло датой основания в 1737 году первой балетной школы. При дворе была образована хоровая капелла, работал приглашенный из Италии композитор Франческо Арайя. Но более всего Анна, не в пример московским царевнам, увлекалась охотой, точнее стрельбой. Это было не просто увлечение, а глубокая страсть, которая не давала царице покоя.

Она часто стреляла по летящим в небе воронам, уткам, била в цель в крытом манеже и в парках Петергофа. Участвовала она и в грандиозных охотах, когда загонщики, охватив гигантское пространство леса, постепенно (нередко неделями) сужали его и гнали лесных обитателей на поляну. Посредине нее стоял специальный высокий экипаж – «ягт-ваген» – с вооруженной императрицей и ее гостями. И когда обезумевшие от ужаса звери: зайцы, лисицы, олени, волки, медведи, лоси – выбегали на поляну, предусмотрительно огороженную стеной из корабельной парусины, тогда начиналась омерзительная бойня. Только за лето 1738 года Анна лично застрелила 1024 животных, в том числе 374 зайцев и 608 уток. Сколько же всего зверей убила царица за 10 лет, даже трудно и представить!

Обложка: Луи Каравак. Портрет императрицы Анны Иоанновны, 1730 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: https://my.tretyakov.ru