АГРАХАНСКОЕ (Агроханское) КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО (1724‒1736)

Казачье войско во главе с войсковым атаманом, находившимся на территории Астраханской губернии.

Столица войска — крепость Св. Креста. Войско было учреждено для кордонной службы на границе с Персией по р. Сулак и Аграхани (Агрохани) и в Дагестане из переселенных в том же году на Аграхань 500 семей донских казаков и поселенных в 1722 в крепости Св. Креста 1 тыс. терских казаков и служилых горцев. Войско должно было выставлять 500 конных и 300 пеших казаков. Однако влажный климат повлек за собой эпидемию малярии и чумы, приведшую к постепенному вымиранию войска. В 1735 Россия по Гянджинскому договору с Персией упразднила границу по Сулаку, крепость Св. Креста срыли, а кордонную линию ликвидировали. Войско также было упразднено, а его казаки переселены: бывшие донские — в станицы на Терек, а бывшие терские вместе со служилыми инородцами — в крепость Кизляр. Первые из них образовали Терское семейное казачье войско, а вторые — Терское Кизлярское.

Автор статьи: Р. Н. Евдокимов.

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