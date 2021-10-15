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О лекторе

Орлов Игорь Борисович — доктор исторических наук, профессор, заместитель руководителя Департамента политической науки Факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

План лекции

1. Общий вектор экономической политики государства: освобождение гильдейского купечества от подушной подати и рекрутской повинности; разрешение беспрепятственного заведения промышленных станов; освобождение мануфактуристов от обязательных поставок металла в казну; отмена торговых и промышленных монополий; 2. Урал — новый центр металлообработки; 3. Рост текстильной промышленности (Иваново); 4. Отраслевая специализация внутренней и внешней торговли; 5. Финансовая (формирование банковской системы и появление бумажных денег) и налоговая реформа (взлет налогового бремени); 6. Новые тенденции в развитии сельского хозяйства: переход поместного дворянства нечерноземной полосы с барщины на оброк; рост отходничества и промыслов; рост товарности помещичьего хозяйства в черноземной зоне.

Аннотация

В лекции, посвященной социально-экономическому развитию страны во второй половине XVIII в., показана противоречивость экономической политики правительства. С одной стороны, очевиден правительственный курс на преференции дворянскому сословию. С другой стороны, Екатерина II издает целый ряд указов, должных содействовать расширению торгово-промышленных прав городского населения. Однако эти преференции были нацелены на квазибуржуазные слои российского общества. Но все это не имело принципиального значения для изменения социально-экономической системы ввиду фактического отсутствия самой социальной страты, к которой адресовались реформы. Одним из важнейших факторов экономического развития страны стал процесс формирования всероссийского рынка, включая: отмену внутренних таможенных пошлин, казенных регалий и ряда откупов; формирование кредитной системы (Государственного заемного банка, Медного, Артиллерийского и Ассигнационного банков); специализацию промышленных районов; развитие ярмарочной торговли и т.п.

Происходивший во второй половине XVIII в. рост промышленного производства в металлургии и текстиле был основан на потребностях обороны и внешней торговли. При этом, если в 1740-1760-е гг. главной отраслью была металлургия, то затем наибольшие темпы развития демонстрирует хлопчатобумажная промышленность. Ценой успехов стали резкий взлет налогового бремени и деградация системы продовольственного обеспечения и, как следствие, снижение роста новорожденных, как одного из показателей социального благополучия населения. А усиление крепостничества (в том числе, его расширение вширь) вызвало ответную реакцию населения, наиболее ярким проявлением которой стало восстание Емельяна Пугачева.

Вопросы по теме лекции

1. Какие изменения произошли в рассматриваемую эпоху в экономике России? 2. Как крепостничество влияло на экономическое развитие страны? 3. Назовите, какие социально-экономическое привилегии получило дворянство в эпоху Екатерины II? 4. Какие показатели социально-экономического развития страны противоречат концепции «золотого екатерининского века»? 5. Чем Ассигнационный банк принципиально отличается от других банков второй половины XVIII ст.?

Литература

1. Аксенов А.И. Генеалогия московского купечества XVIII в. (Из истории формирования русской буржуазии). М., 1988. 2. Буганов В.И. Пугачев. М., 1984. 3. Законодательство Екатерины II. Т. I–II. М., 2000. 4. Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: Реформы в России XVIII века. М., 2000. 5. Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002. 6. Пономарев А.М. Промышленность России в XVIII веке. (К вопросу о генезисе капитализма). Ярославль, 1980.