8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Императрица Всероссийская Екатерина II Алексеевна

Аксенов А.

Если на первом месте среди российских мужчин-монархов, самым сильным и необузданным является Петр Великий, то среди женщин первой среди равных является Великая Екатерина. Императрица иностранных кровей. Но более русская, чем любой рожденный в центре Санкт-Петербурга.Она правила Российской империей 34 года - с 1762 по 1796 год.И все это время старалась превратиться из мачехи, в мать — в мать для всех своих подданных. И за это время Россия-матушка много чего видела от матушки Екатерины. С одной стороны — закрепощение крестьян достигло такого пика, что привело к широкомасштабной крестьянской войне под предводительством Емельяна Пугачева. С другой стороны - границы империи раздвинулись на запад (разделы Речи Посполитой) и на юг (присоединение Новороссии). А еще — с культурной точки зрения - Россия вошла в число великих европейских держав. И последнее произошло в значительной степени благодаря именно самой императрице, которая увлекалась литературой, живописью, театром... И на равных обменивалась письмами с французскими просветителями.