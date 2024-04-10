8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Екатерина Великая. Золотой век Российской империи

Чайковская А.

«Русский Петр I хотел сделать нас немцами, а немка Екатерина II – русскими», – писал известный острослов кн. Вяземский. Да, принцесса из захолустного прусского княжества Софья Августа Фредерика Ангальт-Цербская захватила российский престол незаконно, свергнув собственного мужа. Да, она до конца жизни говорила по-русски с сильным акцентом, а ее «безграмотность» вошла в анекдоты (говорят, Екатерина делала по четыре ошибки в слове из трех букв – вместо «еще» писала «исчо»). Да, «доброе сердце» и «душа республиканки» не помешали императрице беспощадно подавить Пугачевский бунт и превратить крепостных крестьян фактически в рабов. Но почетное звание Великой она носит по заслугам, а ее 34-летнее царствование, самое долгое в нашей истории, не зря окрестили «Золотым веком»: при Екатерине население страны выросло в полтора раза, были модернизированы армия и госаппарат, отвоеваны огромные территории, а Россия стала Сверхдержавой – по словам «екатерининских орлов», «ни одна пушка в Европе без нашего разрешения выстрелить не могла». И сколько бы скабрезных анекдотов ни рассказывали про ее альковные утехи, как бы ни клеймили «северной Мессалиной», даже собственные слабости Екатерина умела обращать на пользу государству – имена ее фаворитов вписаны в русскую историю золотом, а их заслуги перед Отечеством неоспоримы.Эта книга – лучшая биография Императрицы с большой буквы, которая, не кривя душой, могла сказать о себе: «вступив на престол, я стремилась к добру» и заслужила право наравне с величайшими мужчинами называться гением власти.