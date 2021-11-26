НЫТВА

НЫТВА - город в России, в центральной части Пермского края, центр Нытвенского района.

Население 19,0 тысяч человек (2012). Рас­по­ло­жен в Среднем Пре­ду­ра­лье, у впа­де­ния реки Ныт­ва в Вот­кин­ское во­до­хра­ни­ли­ще (на реке Ка­ма). Железнодорожная стан­ция.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1647 году в пе­репис­ной кни­ге вот­чин Стро­га­но­вых как де­рев­ня. В декабре 1756 года ба­ро­нес­сой М.А. Стро­га­но­вой по­лу­че­но раз­ре­ше­ние на строи­тель­ст­во здесь Ныт­вен­ско­го ме­де­пла­виль­но­го за­во­да (пу­щен в начале 1760-х годов), во­круг ко­то­ро­го сло­жил­ся по­сё­лок ра­бо­чих. В 1763-1917 годах за­вод при­над­ле­жал князю М.М. Го­ли­цы­ну (1731-1806) и его по­том­кам (смотри Голицыны ). В 1768 году за­вод пе­ре­обо­ру­до­ван в до­мен­ный и пе­ре­дель­ный (с 1788 года толь­ко пе­ре­дель­ный). В 1-й половине XIX века об­ра­зо­ван Ныт­вен­ский гор­но­за­вод­ской округ. В 1913 году по­сё­лок Ныт­вен­ско­го за­во­да был свя­зан железнодорожной вет­кой со станцией Чай­ков­ская на ли­нии Вят­ка - Пермь. В январе 1918 года в по­сёл­ке ус­та­нов­ле­на советская власть. Не­про­дол­жи­тель­ное вре­мя (11-21.01.1919, 08.03-23.06.1919) по­сё­лок на­хо­дил­ся под кон­тро­лем «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва». Центр Ныт­вен­ско­го района Перм­ско­го ок­руга Ураль­ской области (1924-1930), Ураль­ской области (1930-1934), Сверд­лов­ской области (1934-1938), Перм­ской области (1938-2005; в 1940-1957 годах Мо­ло­тов­ская область), Перм­ско­го края (с 2005 года). С 1928 года ра­бо­чий по­сё­лок. Го­род с 1942 года.

Со­хра­ни­лись зда­ния XIX - начала XX веков: клад­би­щен­ская церковь Всех Свя­тых (1873), церковь Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1897, ко­ло­коль­ня не сохр.), зда­ние зем­ской шко­лы (1885), на­род­ный дом (1908). Дом куль­ту­ры (с 1998 года - церковь Ио­ан­на Пред­те­чи). Па­мят­ни­ки: В.И. Ле­ни­ну, А.Д. Ши­рин­ки­ну (российский лёт­чик-ас 1-й ми­ро­вой вой­ны и Гражданской вой­ны 1917-1922 годов). В чер­те го­ро­да - Ныт­вен­ский пруд (соз­дан при строи­тель­ст­ве ме­де­пла­виль­но­го за­во­да в 1756 году; площадь вод­но­го зер­ка­ла свыше 800 га). Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей (1958), вклю­ча­ет му­зей лож­ки (от­крыт в 2003 году; свыше 1,7 тысяч экс­по­на­тов). Гра­до­об­ра­зую­щее пред­при­ятие - ме­тал­лур­гический за­вод «Нытва» (про­изводство сто­ло­вых при­бо­ров и ку­хон­ных на­бо­ров, би­ме­тал­лических и сталь­ных лент, биметаллических заготовок монет, из­де­лий из ме­тал­лических по­рош­ков). Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности.

Близ Нытвы, в селе Ше­рья, - цер­ковь в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Оди­гит­рия» в сти­ле вят­ско­го ба­рок­ко (1768-1783, мас­тер из города Хлы­нов).

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