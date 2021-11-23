0 видео из 0

О лекторе

Орлов Игорь Борисович — доктор исторических наук, профессор, заместитель руководителя Департамента политической науки Факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

План лекции

1. Смерть патриарха Адриана и период местоблюстительства создание Монастырского приказа, частичная секуляризация церковных земель; 2. Регламент Духовной коллегии и создание Святейшего Синода; 3. Ликвидация поста президента Духовной коллегии переход контроля над Церковью в руки обер-прокурора Синода; 4. Реформа Синода 1726 г. — создание Коллегии экономии; 5. Русская православная церковь в 1730-1762 гг.: конфликты и сотрудничество; 6. Петр III и указ о секуляризации церковных земель; 7. Секуляризация церковных земель и утилитарная политика в отношении Церкви при Екатерине II; 8. Церковная политика Павла I — попытка восстановления авторитета Церкви; 9. Реформа Синода и создание министерства духовных дел и народного просвещения при Александре I; 10. Русская православная церковь («ведомство вероисповедных дел») в период царствования Николая I: между открытой государственной поддержкой и бюрократизаций (обер-прокурор Н.А. Протасов); 11. Церковная реформа графа П.А. Валуева в 1860-е гг.: успехи и провалы; 12. Взаимоотношения церкви и государства при Александре III (обер-прокурор К.П. Победоносцев): попытка реанимации идеологии официальной народности.

Аннотация

В лекции освещаются основные сюжеты, связанные с взаимоотношениями государства и Русской православной церкви в XVIII - XIX вв. на которые пришелся (до 1917 г.) Синодальный период ее истории. Фундаментальные перемены в жизни Церкви связаны с ликвидацией Петром I патриаршества и созданием «коллективного патриарха» — Синода — во главе с «оком государевым» — обер-прокурором. Самому государю отводилась роль «судии» в церковных делах (это положение сохранялось до 1901 г.). Павел I объявил себя главой Церкви, а в российское законодательство эта формула попала при Николае I.

XVIII столетие стало периодом противостояния государства и Церкви, закончившимся секуляризацией церковных земель при Екатерине II и окончательным утверждением власти обер-прокурора. Правление Павла можно рассматривать как попытку возвращения к допетровской модели власти, освященной Церковью. Однако при Александре I, чье правление стало началом пересмотра утилитарного отношения к Церкви, очевидно покровительство всем христианским церквям (Библейское общество) и усиление власти обер-прокурора (А.Н. Голицын).

Преобразования в Церкви в течение первой половины XIX в. преследовали только одну, высшую цель — охранение основ самодержавия. Во имя этой цели претерпела изменения церковно-административная система, во имя нее дважды подвергались пересмотру уставы духовно-учебных заведений, открывались новые епархии, вводились новые штаты причтов. Но все это усиливало правовую зависимость церкви от государства.

Попытки преодолеть кризисные явления в Церкви при Александре II (реформа, инициированная министром внутренних дел Валуевым) не достигли своей конечной цели. Не удалось ни поднять авторитет Церкви, ни даже существенно улучшить положение низшего духовенства. После трагической гибели Александра II новое правительство сделало вывод о неудаче церковной реформы, не оправдавшей охранительных надежд. Поэтому в середине 1880-х гг. церковь снова подверглась преобразованиям: были учреждены 13 новых архиерейских кафедр, восстановлены 2 тыс. приходов, учрежден Совет по церковно-приходским школам, проведено 14 крупных общественных празднеств, призванных укрепить новую модель государственности в народном сознании. Но церковные преобразования Победоносцева не принесли ни решения политических задач самодержавия, ни внутренних проблем Церкви.

Вопросы по теме лекции

1. Почему некоторые религиозные адепты считали Петра I «антихристом»? 2. Соответствовало ли введение Синода юридическим православным канонам? 3. В чем проявлялось утилитарное отношение к Церкви в XVIII ст.? 4. Каков был формальный и неформальный статус императора в отношении Церкви в Синодальный период? 5. Почему провалились церковные реформы Александра II?

Литература

1. Вишленкова Е.А. Религиозная политика: Официальный курс и «общее мнение» России александровской эпохи. Казань, 1997. 2. Кондаков Ю.Е. Духовно-религиозная политика Александра I и русская православная оппозиция (1801–1825). СПб., 1998. 3. Левченко И.В. Русская православная церковь и государство. Иркутск, 1997. 4. Николин А. Церковь и государство: (История правовых отношений). М., 1997. 5. Освальт Ю. Духовенство и реформа приходской жизни. 1861-1865 // Вопросы истории. 1993. №11-12. 6. Полунов А.Ю. Под властью обер-прокурора. Государство и церковь в эпоху Александра III. М., 1996. 7. Реснянский С.И. Церковно-государственная реформа Петра I. Протестантская модель или византийское преемство. М., 2009. 8. Римский С.В. Церковная реформа 60-70-х гг. XIX века // Отечественная история. 1995. № 2. 9. Тимошина Е.В. Политико-правовая идеология русского пореформенного консерватизма: К.П. Победоносцев. СПб., 2000.