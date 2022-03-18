Выходцы из Ирландии на русской службе Ирландское семейство Ласси в истории России На чтение: 2 минуты

Ирландское семейство Ласси в истории России

В наши дни Изумрудный остров стал непонятно почему модным в России. Свидетельство тому – шествие в честь дня святого Патрика на Арбате в марте. Однако одно дело нарядиться в зелёный цвет и вырезать из картонки популярный трилистник, другое дело – знать о том, как развивались взаимоотношения двух стран, расположенных на разных концах Европы. Если разобраться, Россию и Ирландию связывает не так уж мало. Яркий тому пример – фантастическая судьба выходцев из ирландского графства Лимерик, «солдат удачи», принадлежащих семейству Ласси.

Первый пример – сказочный карьерный взлет ирландца Петра Петровича Ласси (1678–1751). Этого известного военного деятеля называют одним из самых успешных полководцев российской армии XVIII столетия. И это мнение вполне обоснованно. Успешные действия полководца в Северной войне (1700–1721), Войне за польское наследство (1733–1735), Русско-турецкой войне (1735–1739), а также Русско-шведской войне (1741–1743) составили славу талантливого военачальника и принесли чин генерал-фельдмаршала. В Русском биографическом словаре, издаваемом до революции под редакцией А.А. Половцева, об именитом полководце сказано так: «Ласси был из числа тех рыцарских натур, какие ещё встречались в первой половине XVIII века. Он по нужде должен был продавать свою шпагу, но верно и честно служил тому, кто платил. Воин по природе и склонностям, он любил и знал своё дело и выгодно отличался от других русских полководцев из иноземцев тем, что всегда и всюду преследовал интересы России, а не свои». Иными словами, поставленных задач никогда не боялся и понапрасну не проливал русской крови. Как сказал поэт, «слуга царю – отец солдатам». Однако всего этого могло и не быть.

В далёком 1691 году молодому лейтенанту Пирсу де Лейси (а именно так звали нашего героя) пришлось бежать из родного Лимерика. А бежать ему пришлось после того, как армия якобитов, за которую он сражался, проиграла в войне между двумя королями – Вильгельмом III Оранским и Яковом II Стюартом за английский престол. Собственно говоря, и Оранские, и Стюарты не были ирландцами. И тот и другой думали о власти гораздо больше, чем о жителях Изумрудного острова. Тем не менее шотландские Стюарты были ближе Ирландии, чем пришедший с континента Вильгельм III Оранский. Стоит отметить ещё один нюанс: Вильгельм III был протестантом, тогда как Яков II Стюарт симпатизировал католицизму. И это было немаловажно, ведь Ирландия – католическая страна, отсюда и симпатия к Стюартам. Католицизм в Ирландии очень сильно переплетён со старинными народными верованиями и средневековыми предрассудками. Возможно, все эти трилистники, гномы-лепреконы, насмешники-паки и прочая «нечисть» так сильно способствуют популярности Ирландии именно в нашей гостеприимной и радушной стране.

Как бы то ни было, Стюарты проиграли, и молодому лейтенанту пришлось бежать в католическую Францию. Но королевские лилии не признали офицерский чин ирландца, и ему пришлось перейти на службу к австрийцам. Спустя несколько лет на континенте разгорелась Великая Северная война за Балтику, и это предопределило выбор Петра Ласси. Дальнейший путь прославленного полководца хорошо известен.

Многими заслугами перед Россией отмечен также зять Петра Петровича Ласси, граф Юрий Юрьевич Броун (1698–1792). Его долгая, беззаветная служба России является еще одним достойным примером. Этот выдающийся полководец и государственный деятель родился в Камусе, графство Лимерик, то есть Джордж Браун (Юрием Броуном его стали называть только в России) приходился Петру Ласси земляком. Покинуть Ирландию ему тоже пришлось не по своей воле. После торжества оранжистов-протестантов в 1691 году сделать карьеру на Британских островах, будучи католиком, было непросто. В Россию Джордж Браун попал не сразу. Тем не менее именно в нашей стране ирландцу удалось поймать птицу удачи. Участие в Русско-шведской войне (1741–1743), Семилетней войне (1757–1763), чрезвычайно долгое генерал-губернаторство в Риге (1762–1792), казалось бы, обеспечили Юрию Броуну место во всех учебниках истории. Да что там говорить об учебниках истории, если сама Екатерина II не пожелала отправить удачливого генерал-губернатора в отставку, которую тот просил по причине старости (а Броун умер на этом посту в возрасте аж 94 лет). Но по правде сказать, Юрий Броун редко попадает на страницы исторических сочинений.

И причиной тому – банальная путаница. Юрия Броуна (или Джорджа Брауна) постоянно путают с его племянником Улиссом Максимилианом Брауном. Они были знакомы. Улисс Браун состоял не на российской, а на австрийской службе, дослужился не до генерала, а аж до фельдмаршала. Можно даже особо не казнить историков, если сам великий ирландский писатель Джеймс Джойс перепутал этих двух полководцев. В его романе «Улисс», весьма известном, упоминается «Улисс Браун из Камуса, фельдмаршал в войсках Марии Терезии» [1] . Спорить с классиком весьма непросто, да и не хочется, тем не менее отметим: если Джордж Браун родился в Ирландии, на земле своих предков, родиной Улисса Брауна (австрийского фельдмаршала) стал швейцарский Базель, а не деревушка Камус в Лимерике.

И в качестве третьего персонажа можно упомянуть героя штурмов Измаила и Праги – Бориса Петровича Ласси (1737–1820). На самом деле никакой не Борис, а Морис, родился в Лимерике в семье ирландского дворянина Питера де Лейси, приходившегося родственником Петру Петровичу Ласси. На русской службе с 1762 года. Участник боевых действий в Речи Посполитой (1763–1764), русско-турецких войн (1768–1774, 1787–1791), войны против польских повстанцев под предводительством Тадеуша Костюшко (1794), затем Казанский губернатор и Виленский генерал-губернатор.

Потомок младшей сестры Бориса Петровича Ласси, Теренций Александрович О’Брайан де Ласи, жил под Гродно и командовал в «Дикой дивизии» до революции.

Стоит ли говорить, что семейством Ласси тема участия ирландцев в русской истории не ограничивается. Собственно, вполне так может быть, что и у семейства Ласси найдутся другие представители, достойные пера. Россия – гостеприимная страна, она охотно давала возможность выслужиться гостям из других земель, вне зависимости от национальности и религии, было бы желание и способности.

[1] Цитируется в переводе В.А. Хинкиса, С.С. Хоружего. Путаница отмечена в примечаниях, составленных С.С. Хоружим.