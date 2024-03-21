Просвещение, наука, литература в XVII веке. Славяно-греко-латинская академия: создание, расцвет, выдающиеся выпускники Первое высшее учебное заведение на Руси - Славяно-греко-латинская академия. Создана она была в 1687 году в Тверском районе Москвы по проекту и по инициативе русского богослова, деятеля культуры и духовного писателя Симеона Полоцкого. Это учреждение стало колыбелью всего высшего образования в России.

Славяно-греко-латинская академия: создание, расцвет, выдающиеся выпускники

Первое высшее учебное заведение на Руси - Славяно-греко-латинская академия. Создана она была в 1687 году в Тверском районе Москвы по проекту и по инициативе русского богослова, деятеля культуры и духовного писателя Симеона Полоцкого. Это учреждение стало колыбелью всего высшего образования в России. В отличие от духовных семинарий, образование в ней могли получить представители всех сословий, которых обучали самым разнообразным предметам, в особенности языкам, за что она и получила свое сложное наименование. Первоначально в Академии обучалось не так много студентов - около ста, а в начале XIX века - уже более тысячи шестьсот. На протяжении первых ста лет своего существования Академия братьев Лихудов получила международное признание и действительный статус высшего учебного заведения. Из его стен выпустились выдающиеся люди – знаменитые деятели науки, культуры, искусства... Самый известный выпускник - основатель Московского университета Михаил Васильевич Ломоносов.

Создание Академии

Главную роль в книгопечатании в XVII веке в России играла церковь. Подготовку книг осуществляла Московская типография. Там издавались сборники поучений святых отцов и церковников. В Типографской школе проходила профессиональная подготовка рабочих для полиграфической промышленности: здесь готовились чтецы, справщики, писцы. Последние переписывали печатные публикации вручную. Копия «от руки» должна была быть точно такой же, как оригинал. В обязанности справщика входила проверка на ошибки, исправление их и, в целом, сверка переписанной книги с оригиналом. Эта должность требовала знаний и опыта, пользовалась большим уважением и ответственностью. Студенты школы типографии изучали славянский и греческий языки.

В первой половине XVII века возникла потребность в квалифицированных специалистах для подготовки не только нужд типографии, но и других деятелей и чиновников. Также перед государством встала задача повысить уровень образования российского духовенства, в том числе и для защита православной веры от иностранного влияния. Поэтому в XVII веке актуальным вопросом стал вопрос создания современной системы образования.

Учитель и поэт Симеон Полоцкий стал инициаторами создания Академии. Поддержал идею русского просветителя его ученик Сильвестр Медведев. Незадолго до смерти по поручению царя Федора он подготовил проект в виде царского манифеста об учреждении Академии - так называемую учредительную грамоту «Привилегии на Академию». Учитель позже передал своему преемнику все бумаги и документы для того, чтобы дело было продолжено.

Документ «Привилегии для Академии» подробно определил структуру высшей школы: ее функции, содержание, предметы, задачи, а также установила статус, равный статусу университетов в Западной Европе.

В Академии, по его мнению Полоцкого, главное место в академических планах должен был занять греческий язык — основной язык русских богослужебных книг. Согласно написанным привилегиям, должен был преподаваться славянский, латинский, греческий и польский языки, риторика, диалектика, музыка, астрономия, грамматика, геометрия, философия и богословие. Также планировалось сделать обучение в Академии бесплатным, а студентам должны были предоставляться стипендии.

Идея создания учебного заведения исходила от Полоцкого и его ученика, однако руководство Академией легло на плечи греческих монахов, братьев Иоакима и Софрония Лихудов. Они были приглашены из Константинополя в 1685 году. Представ перед царем Иоанном и Петром, братья произнесли приветственную речь на греческом и латыни.

Кроме писем поддержки от восточных патриархов ими были доставлены книги о богословии, философии и истории, а также труды отцов церкви. В конце марта того же года они организовали школу у Богоявленского монастыря, где начали обучать студентов греческому языку и риторике.

По указу патриарха в конце 1686 года началось строительство специального здания академии в монастыре Всемилостивого Спаса, которое позднее стало называться «Заиконоспасский монастырь». Братья переехали в монастырь вместе с обучающимися в 1687 году. Таким образом, была открыта Славяно-греко-латинская академия. Первое высшее учебное заведение в России было основано по образцу Киево-Могилянской академии, которую основал в начале века впечатляющая украинская фигура Пётр Могила.

В высшее учебное заведение была передана библиотека царя, которая на тот момент была самой обширной и престижной в России. Она была наполнена русскими летописями, богословскими произведениями и трудами древних и средневековых авторов, таких как Аристотель, Плутарх, Демосфен, Платон, а также работами Декарта, Бэкона, Лейбница и других европейских мыслителей.

На первом этапе деятельности Академия готовила образованных людей не только для церковной службы, но и для государственной. Процесс обучения и структура Академии были организованы таким образом, что она находилась под совместным управлением церкви и государства, и поэтому образование не было разделено на духовное и светское.

Процесс обучения и внутреннее устройство

Первыми руководителями Академии стали братья Лихуды, которые не только были проповедниками, но и мыслителями, обладающими всесторонними знаниями. Вплоть до 1694 года они были единственными учителями в Академии и сочетали в себе западное образование с русскими традициями, придерживаясь православно-греческого направления.

Академический курс начинался с подготовительного класса, за которым следовало изучение славянской и греческой грамматики, а затем латыни. После студенты изучали риторику, диалектику, богословие и физику.

Братья Лихуды составили учебники по грамматике, поэзии, риторике, психологии, физике и логике, которые были основаны на учебных материалах европейских университетов. Они преподавали грамматику и поэзию на греческом языке, а риторику, логику и физику – на греческом и латинском. Особое внимание братьев-учителей уделялось изучению языков. Успех их учеников был заметен с самых первых занятий. Через три года обучения ученики владели греческим и латинским языками на профессиональном уровне. В Академии студенты также занимались составлением и прочтением проповедей, проведением диспутов, написанием стихов и выступлением с приветственными речами.

Социальный состав студентов был разнообразным, что очень отличало Академию от других учебных заведений, придерживающихся принципа обучения по сословиям. Несмотря на то, что академия принимала учеников из всех слоев общества, стипендии им различались. Так, дети князей получали в месяц больше, чем дети простых людей. Свободный доступ в академию для представителей всех сословий способствовал духу равенства и содействовал распространению знаний в обществе. Но за счет этого происходило ее увеличение, так как всё больше людей хотели получить высшее образование.

В 1689 году в учебном заведении получали знания уже сто восемьдесят человек. И, конечно, всего двум преподавателям становилось всё труднее заниматься с возросшим числом студентов. Потому появилась новая практика, которая впоследствии получила название «ланкастерская система обучения». Её принцип состоял в том, что студенты старших классов руководили, помогали и сами вели занятия у обучающихся в младших.

В 1694 году произошло событие, которое привело Академию в упадок. Лихуды были отстранены от преподавания в учебном учреждении из-за клеветы. Конкретно Иоанникия обвинили в спекуляциях и превышении полномочий во время дипломатической и торговой миссии в Италии. Очевидно, многие обвинения не соответствовали действительности. В конце концов, братья уходят из этого учреждения в типографию, где начинают обучать итальянскому языку заинтересованных в этом людей. Академия переживала не лучшее время, ведь студенты еще не успели стать полноценными преподавателями, так как не прослушали весь курс лекций и не получили должного образования. Тем не менее, должность и все обязанности братьев перешли их талантливым ученикам – Федору Поликарпову и Николаю Семенову. Они в течение пяти лет преподавали в Академии пиитику, риторику и грамматику. Философии и богословию студентов не обучали. Всё по той же причине - Семенов и Поликарпов сами не успели прослушать весь предлагаемый объем информации по предмету.

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